Coronavirus en Argentina: las proyecciones de un biólogo apuntan a una alarmante cifra de muertes para Navidad

Alberto Kornblihtt, investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET, calculó que para las Fiestas habrá unos 364.000 muertos. La opinión del físico Jorge Aliaga a Infobae.

El último reporte del Ministerio de Salud de la Nación evidenció que Argentina está al borde de ingresar al top 10 de los países con más contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 7.187 nuevos casos positivos y 104 muertes. De esta forma, ya son 408.426 los infectados y 8.457 las víctimas fatales.

El recuento de casos de COVID-19 que realiza la Universidad Johns Hopkins (EEUU) informó un acumulado de 25.127.297 de contagios de coronavirus a nivel global. Estados Unidos lidera el listado de países más afectados con 5.994.624 de casos; le siguen Brasil con 3.862.311 e India con 3.542.733. Argentina se encuentra en el puesto número 11, a menos de dos mil casos de superar a Chile, país del que hasta hace un mes lo separaban más de 100 mil contagios. Hoy la diferencia entre ambos es de apenas 1.548 casos.

Consultado por Infobae, Jorge Aliaga, físico e integrante del comité de asesores del gobernador bonaerense Axel Kicillof, explicó que si se miran las cifras pasadas, efectivamente los fallecidos se duplican cada 24 o 25 días, lo que se traduce también en la multiplicación por 10 cada 80 días: “Es importante no naturalizar las cifras porque siguen subiendo los fallecidos”.

Roberto Almeida Aveledo/ZUMA Wire/Shutterstock

En este sentido, Alberto Kornblihtt, investigador del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET, explicó en una columna para El Cohete a la Luna que “el 18 de agosto, 3 días antes del 21, sobrepasamos los 6.000 muertos. Y si no se toman medidas más estrictas y la duplicación de muertes acumuladas empieza a ocurrir cada 21 días, el 13 de septiembre habrá 12.000 muertos acumulados; el 5 de octubre, 24.000; el 27 de octubre, 48.000, el 18 de noviembre, 96.000; el 10 de diciembre, 182.000, y para Navidad unos 364.000 muertos acumulados, número mayor que el de muertos anuales de la Argentina en ausencia de pandemia (330.000 aproximadamente)”,

En el escrito, Kornblihtt expresó que no está analizando números de infectados, positivos, recuperados o asintomáticos, ni camas de unidades de terapia intensiva o de personal de salud especializado en ésta: “Estoy contando muertos, y este análisis de la progresión de su número podría haberlo hecho en el siglo XIX, cuando no había ensayos de PCR ni serológicos. Tanto entonces como ahora, era y es difícil ocultar a los muertos y sus números hablan por sí mismos. Tanto entonces como ahora, en ausencia de una vacuna o de un fármaco específico contra este y otros virus, el distanciamiento y el aislamiento eran y son las herramientas más poderosas y efectivas para frenar la infección y las muertes”.

En el escrito, el especialista no está analizando números de infectados, positivos, recuperados o asintomáticos, ni camas de unidades de terapia intensiva o de personal de salud (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Aliaga explicó que la única manera de detener la alarmante cifra de casos positivos y fallecidos es apostar a una menor circulación de la población: “Si seguimos así hay dos escenarios: que la mayoría se haya contagiado o que el virus para solo, pero en ambos seguimos teniendo una enorme cantidad de fallecidos”.

En efecto, la tasa de mortalidad en el país es de 2,1% de los casos confirmados, es decir, 184 personas cada millón de habitantes. Con 8.457 víctimas fatales, Argentina se encuentra en el puesto 18 detrás de Canadá (9.164); Alemania (9.300); Bélgica (9.891); y Chile (11.244). El ranking lo lidera Estados Unidos con 183.047 muertes, Brasil con 120.828, México con 64.158 e India con 63.498.

“En virtud de lo expuesto, lo mío es un llamamiento. La o las vacunas estarán disponibles en la primera mitad de 2021. Hasta ese entonces tenemos que llegar evitando la mayor cantidad de muertes por COVID-19 posibles. ¿Cómo? Con ciclos de apertura y cierre intermitentes, pero cierre en serio, no ficticio. Por supuesto la no saturación de las camas de terapia intensiva y de su personal son importantes, pero no basta. Es condición necesaria mas no suficiente. Si hubiera un exceso de camas y personal, los muertos se seguirían acumulando porque son los que no salen vivos de terapia. Debemos frenar la infección. Ojalá se frenara sola sin haber llegado a una inmunidad de rebaño difícil de concebir con menos del 20% de infectados, pero no lo estamos viendo ni viviendo. Hoy tenemos más infectados acumulados que los que tuvo Italia”, enfatizó en la columna Kornblihtt.