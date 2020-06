Coronavirus: Diputados aprobó el proyecto para crear una campaña de donación de plasma

De las 14 mil personas que tuvieron la enfermedad y ya se recuperaron, apenas 150 donaron plasma para el tratamiento de otros pacientes.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este viernes por unanimidad y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que crea la Campaña Nacional para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus Covid-19 de todo el país.

La iniciativa aprobada por 229 votos fue impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; su par del PRO, Cristian Ritondo, y el titular del Interbloque Federal, Eduardo Bucca, recoge iniciativas de otras bancadas, como la de la diputada radical Josefina Mendoza.

Al cerrar el debate, Máximo Kirchner dijo que «pasada la enfermedad (es necesaria) la donación de plasma, es bueno que se pueda ayudar a otra persona, lo cual va a ser con el cuidado de su privacidad» y señaló que «para los que somos peronistas solo el pueblo salvará al pueblo».

«No es una vacuna, es un tratamiento que a veces puede servir y a veces no», agregó. Subrayó que «no me interesan los lucimientos personales, me interesa que las cosas salgan. Cuando podemos coincidir hacerlo y cuando no se puede coincidir que no sea una tragedia».

En tanto Ritondo aseguró que decidió participar del proyecto presentado por Máximo Kirchner porque es «un mensaje de la clase política a la sociedad» ya que es «tiempo de construir políticas y entendiendo que lo peor está por venir».

Dijo que «es un elemento más que positivo y un elemento de mucha esperanza para los enfermos del Covid-19».

La discusión fue abierta por el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien aseguró que se necesita hacer una campaña de donación de plasma de enfermos recuperados de coronavirus, ya que «de los 14 mil que tuvieron esa enfermedad lo hicieron solo 150».

«Esta enfermedad la estamos viendo en todo el mundo y en la Argentina, con distintas intensidades. La única manera para que salgamos adelante, con el menor dolor posible, es que trabajemos entre todos solidariamente», amplió.

Dijo que «hasta ahora hay muchas dudas acerca de cuál es la manera de tratar a los pacientes» de la Covid-19, y sostuvo que como «una de las alternativas» es la donación de plasma «necesitamos que los recuperados puedan donar plasma».

«Vamos a necesitar muchos dadores voluntarios, muchos gestos solidarios en esta Argentina de hoy para salir de la pandemia».

La vicepresidenta de la comisión, Carmen Polledo (PRO-Juntos por el Cambio), dijo que «la donación de plasma tiene una función terapéutica» y que «se busca armar una norma para tener la mayor cantidad posible».

«En Argentina hay 13 mil personas recuperadas y sin embargo la cantidad de sangre donada es baja; por eso es bueno lo que propone el proyecto: Que se difunda ampliamente esto y que se extienda por dos años», agregó.

En tanto,el presidente del interbloque de Unidad Federal, Eduardo «Bali» Bucca pidió a las familias de la región metropolitana y de Chaco «se cuiden y mantengan las medidas de protección», y solicitó a los dirigentes opositores que dejen de «esmerilar la cuarentena porque hoy es la única vacuna que tenemos en la Argentina».

«Ojalá que sean muchos los pacientes recuperados que decidan donar vidas porque será un acto de amor que permitirá salvar vidas», agregó.

Por el radicalismo, la diputada por Mendoza Claudia Najul, dijo que «lo que se busca es la toma de conciencia sobre la relevancia sanitaria que tiene este tema».

El texto obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acción Social y Salud Pública, con un amplio consenso solo alterado por la negativa de la Coalición Cívica, que expresó cuestionamientos «a la forma» en que se trató el proyecto.

El proyecto que se debate en el marco de la tercera sesión telemática del cuerpo establece además una licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen.

En el mismo sentido, se los reconoce como»Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina».

El proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.

En tanto, durante la sesión el diputado del Frente de Todos Federico Fargosi, que se convirtió en el segundo legislador del cuerpo con coronavirus, participó en el debate remoto y anunció que donará plasma.

Fuente: Minuto Uno