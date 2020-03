Coronavirus: 30 mil argentinos viajaron desde el 13 de marzo

El presidente Alberto Fernández anticipó que habrá medidas para monotribustistas y cuentapropistas ante la recesión causada por la cuarentena del coronavirus.

El presidente Alberto Fernández contó que durante el día sábado mantuvo una reunión con el gabinete del Consejo Económico y social, y anunció que el lunes “se van a dar a conocer medidas” para aliviar la vida de unos 7 millones de monotributistas y trabajadores informales que hacen changas, afectados por el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia por el coronavirus.

«Todos esos casos, a partir de mañana, van a tener respuesta y no los vamos a abandonar», garantizó el primer mandatario en una extensa entrevista que dio este mediodía a Telefé. Además Alberto Fernández sostuvo “vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente este tranquila, porque la urgencia es la vida de la gente” y agregó “vamos a tener una parate en la economía, y lo tendremos que enfrentar entre todos. A los que no tengan sueldos va a estar el Estado pero los que ganan mucho van a tener que ganar un poco menos”. «Vamos a volver a discutir el rol del Estado. Hay muchas cosas que van a cambiar en la economía. Desde mañana se conocerá cómo resolveremos el problema de los taxistas, del monotributista, de la pequeña empresa y de los comerciantes», anticipó.

Alberto Fernández anunciará este lunes medidas para los que no están empleados en relación de dependencia

El Presidente además dejó en claro su punto de vista sobre la situación especial que se vive por la pandemia “no puede ser que la economía se ponga por encima de la vida de la gente, pero tampoco soy un loco que quiero quebrar la economía”. En otro órdenes de cosas Alberto Fernández anticipó que el lunes por la mañana mantendrá una reunión con el gobernador Axel Kicillof y los intendentes del primero y segundo cordón del conurbano bonaerense con el fin de desplegar la asistencia necesaria para auxiliar a todos los distritos del país frente al coronavirus”. “Me reuní con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y el Ejército se va a encargar de la logística necesaria”, subrayó el mandatario y adelantó “estamos pensando distribuir con el Ejército alimentos en los barrios más necesitados”.