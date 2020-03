Conozca cómo se cobrará los 10.000 pesos del Gobierno Nacional

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, indicaron qué trámites serán necesarios y cuáles no. Cómo se pagará a beneficiarios de AUH.

El Gobierno anunció hoy que abonará por única vez, en abril, unos 10.000 pesos a monotributistas de las categorías A y B, a trabajadores informales, de casas particulares y desempleados.

“El sistema va a ser muy simple, no hay que llenar ninguna planilla. Tienen que ver las normas que van a ir sacando la Anses y el Ministerio de Trabajo. Va a haber una página donde van a tener que inscribirse”, mencionó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones a la prensa.

Indicó que los beneficiados tendrán un plazo de 10 o 15 días para llenar esa inscripción vía internet, “y a partir de esa fecha se fija la fecha de pago”.

Moroni explicó que la web estará operativa en los primeros días de abril.

Además, el director ejecutivo de Anses, Alejandro Vanoli, explicó que no hace falta ir a una sucursal del ente para cobrar.

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y su par de Economía, Martín Guzmán, brindaron una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas para sostener la actividad económica y laboral en el marco de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-2019.

Con la intención de sostener la economía de quienes han sufrido un cese de ganancias a raíz de la emergencia, se resolvió el otorgamiento de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores independientes en situación de informalidad, o monotributistas categoría A o B que tengan entre 18 y 65 años. El mismo consistirá en un pago único de $10.000, a percibir durante el mes de abril.

El IFE alcanzará a 3.600.000 mil hogares, y, tal como afirmó el Ministro Moroni, “estará orientado a lograr que el Estado Nacional llegue a familias que hoy en día no están protegidas por otras prestaciones, y, que en esta situación, no tienen la posibilidad de continuar ejerciendo sus trabajos”.

La inscripción será realizada por ANSES de manera online y está prevista para los primeros días de abril. Tendrá una duración de entre 10 y 15 días, y a partir de ese plazo se fijará la fecha de pago.

Los beneficiarios deberán ser argentinos naturalizados o residentes legales por más de dos años, no tener otro ingreso ni patrimonio importante, y no poseer rentas financieras. No obstante, el ingreso es compatible con la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH).