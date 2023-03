Conocé a la correntina que sueña con entrar a Gran Hermano y ser la primer persona con discapacidad

Sol Carmona tiene 23 años y sueña con ser la primer persona con discapacidad en el reality para motivar a quienes tienen ‘algo’ que no los deja ser feliz. Además, reveló que quiere ser la próxima cocinera de la casa.

Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2022 y ahora la producción busca a los nuevos ‘hermanitos’ para la edición 2023. Entre los miles de postulantes que aparecieron en las redes, la correntina Sol Carmona fue una de las que más se viralizó al asegurar que va a ser “la primer persona con discapacidad en entrar a la casa”.

La correntina dijo que es una persona única y muy distinta a los demás por tres razones: por su alegría, su simpatía y porque a donde va, llama la atención. “Y no por linda, sino porque tengo una discapacidad. Cuando entro todo el mundo se da vuelta a verme”, enunció en su video.

Sol es una tiktoker que cuenta con más de 90 mil seguidores y su casting para Gran Hermano obtuvo más de 1 millón de reproducciones, 100 mil likes y muchos comentarios al respecto. En su presentación, la joven contó que tiene espasticidad en la pantorrilla derecha.

“Simplemente camino bien raro. Cuando me ven es notoria mi discapacidad. Lo bueno es que no necesito ningún tratamiento especial, así que voy a poder cumplir bien con mi aislamiento en la casa de Gran Hermano, no necesito kinesiólogos ni nada”, explicó.

Carmona reveló que utiliza su discapacidad para motivar a las personas que tienen ‘algo’ que les impida ser feliz. “Yo cuando era chica sufrí bullying y no me aceptaba. No me gustaba mi pelo, mi color de piel, como caminaba, no me gustaba nada de mi la verdad”, confesó.

Hasta que “un día me levanté, me miré al espejo y dije ‘¡Basta! No quiero que esto siga así’, y a partir de ahí me amo tal cual soy”, relató. Hoy “soy feliz y no cambiaria mi discapacidad por nada, porque gracias a ella, soy quien soy”, contó.

La correntina tiene una familia bastante grande: mamá, papá, dos hermanos, cuatro perros y seis gatos. Además, afirmó que tuvo mucha suerte en el amor porque desde los 16 años está con su novio ‘el Kevin’.

La joven de 23 años estudia la carrera de contadora pública y son sus últimos años de carrera. Además, trabaja. “Soy super emprendedora, hace tres años tengo mi local de ropa, que mi familia me ayudó a abrirlo y estoy eternamente agradecida”, afirmó.

¿LA CORRENTINA QUIERE OCUPAR EL LUGAR DE ROMINA UHRIG?

En el video de TikTok, la estudiante declaró que ama cocinar. “Voy a ser la cocinera de Gran Hermano”, aseguró. En la edición 2022, la “dueña” de la cocina fue Romina Uhrig, pero a diferencia de ella, Sol dijo que si los demás jugadores quieren que les haga la comida, tendrán que ayudarla.

“Mis compañeros que quieran comer mi comida van a tener que ayudarme, o por lo menos servirme unos ricos tereré. El que no me ayuda no come mi comida, que se cocine lo de él”, sostuvo.

Por último, la correntina expresó que es amante del color rosa. “Planeo decorar la casa de Gran Hermano con mi color”, concluyó.