Confirman tres nuevos casos de COVID-19 en Monte Caseros

El intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri en conjunto a representantes sanitarios de la localidad, brindó una conferencia de prensa y confirmó tres casos nuevos en la localidad. «Sabemos quiénes son los casos postivios y sus contactos«, explicaron. La localidad continúa en Fase 5 con 14 casos activos y 700 personas aisladas.

«Las personas no han solicitado ninguna asistencia médica, todas los vecinos que necesiten pueden solicitar la asistencia de salud, actualmente están aislados en sus domicilios y era una situación esperable por su contacto con casos positivos en su vivienda«, remarcó y agregaron en conferencia: «Dos de los neuvos casos son de familiares de un caso positivo y están aislados hace tiempo y el tercero es de un contacto estrecho con un infectado fuera del grupo familiar».

Estamos en contacto permanente con comunicación telefónica con los infectados

«Armamos una lista y hablamos con cada persona que tuvo contacto estrecho con la tercer persona, mañana se realizarán nuevos hisopados y ya se encuentran aisladas», explicaron en conferencia y agregaron: «Hay personas asintomáticas y la mayoria de los casos presentan síntomas leves como dolores de espalda, pérdida de gusto y osfalto y fiebre leve, ninguno necesitó asistencia médica».

Las personas no solicitaron asistencia médica y están aisladas con asistencia familiar

Finalmente, el intendente remarcó: «Realizamos 173 hisopados y hay más de 700 personas aisladas«. No obstante, indicó: «Hay un 98% de la sociedad que colabora con la situación en cuanto a las medidas sanitarias y también quiero expresar que hay mucha información falsa y audios que no se condicen con la realidad en redes. El 2% está preocupada y alertando sobre situaciones que no son reales, les agradezco a las personas y a los medios que se informan mediante los datos oficiales».