Conclusiones de la gran fiesta ruralista en Bella Vista

Bella Vista consagró con éxito total su 4° Expo Ganadera, Industrial y Comercial realizada en el predio de la Sociedad Rural. La entidad en su jornada de cierre reconoció a los Bomberos Voluntarios, al doctor Ricardo Colombi, a los bufaleros de Perugorría, INTA, a la intendente Noelia Bazzi, Oscar Barbera, al Sistema Sanitario local, Ñande Cable, a los peones y a los Bancos: Nación y de Corrientes.

Con amplio despliegue de actividades comerciales, artísticas y protocolares, la Sociedad Rural de Bella Vista cerró un fin de semana largo con conclusiones muy positivas que se desprenden de un programa donde hubo shows musicales de primer nivel como lo fue el espectáculo de Karina “La Princesita”, la exposición artesanal y comercial con buena presencia empresarial e institucional, y la feria ganadera con remates y reconocimientos a los mejores cabañeros de la zona.

En medio de todo ello, la entidad organizadora manifestó su reconocimiento a entidades, empresas y autoridades que acompañaron el proceso previo que redundó en un éxito muy a pesar de que el clima amenazó por momentos la realización de los shows nocturnos. En el marco del almuerzo de los productores la intendente Noelia Bazzi hizo un repaso del evento y dijo “Es un encuentro postergado –por la pandemia- entre la ciudad y el campo pero por suerte este año se pudo llevar a cabo nuevamente.

Agradecida por la acción de la Sociedad Rural que retomó la posta no solo con este evento sino también avanzando en su nueva infraestructura. En tiempos equivocados con respecto al campo, creo que es nuestra responsabilidad lograr entender el concepto del productor rural y la importancia para nuestra economía.

Este fiesta como la de la naranja, fusionan dos ejes. La producción y el turismo que nos permiten venir creciendo durante estos últimos años. Vamos a seguir apoyando este modelo de acontecimientos que me permiten profundizar en el sector donde no hay domingos, no hay lluvias, no hay descanso y empuja durante todo el año”, dijo.

La jefa comunal no dejó de reflexionar sobre otros temas como la post pandemia y el cambio climático sobre lo cual aseguró “tenemos que seguir trabajando y generando las condiciones para que los ruralistas sigan y más aún en tiempos difíciles como éstos donde hay que aunar primero los recursos humanos y luego las herramientas para continuar creciendo”.

Por su parte el presidente de la Sociedad Rural, ingeniero Martín Bruzzo habló de las “emociones que estamos viviendo” y al respecto agregó “porque estas instituciones dependen mucho de los hombres y de la fuerza de los productores para enfrentar esta crisis. Esta fiesta es un cúmulo de emociones después de la pandemia tanto para la familia rural como para el pueblo.

Lo más importante es que nos estamos encontrando y seguramente la rural seguirá sumando su granito de arena no solo en su sector sino en el calendario turístico de Bella Vista. Nosotros ya decimos que la Rural de Bella Vista y por orgullo decimos que esto es una pequeña Palermo de Corrientes”.

Así mismo el diputado provincial Walter Chavez en contacto con la prensa señaló su vinculación con el sector ganadero por su actividad familiar y comentó a propósito de la ausencia del gobernador Valdés que “hay agendas en otros puntos de la provincia y por eso hoy lo tenemos al ministro de Producción de Corrientes en esta Rural de Bella Vista”.

Al referirse a las problemáticas actuales el ex intendente de Bella Vista expresó “El Gobernador anunció hace horas la creación de un equipo especial para enfrentar los problemas de incendios y otros servicios que son necesarios en tiempos actuales, donde el impacto del cambio climático se hace notar con mayor intensidad y todos debemos estar conteste a esta realidad”.