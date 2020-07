Con medidas estrictas por el coronavirus: así fue el debut del “Cantando 2020”

Comenzó el Cantando 2020, conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por El Trece. Después de varias idas y vueltas, LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, finalmente apostó por la quinta temporada del certamen, debido a la dificultad que implica respetar las distancias en un reality de baile.

La apertura del certamen fue con un mash up de temas populares interpretados por Karina La Princesita (una de las integrantes del jurado), Damián Córdoba, Tripa, Flor Otero y Rochi Igarzábal. El repertorio incluyó temas de todos los géneros: desde “El amor después del amor”, de Fito Páez, hasta “Libre soy”, de la banda sonora de la película Frozen, hasta una reversión de “I want to break free”, el himno de Queen. El rating marcó 9.8 puntos al comienzo de la emisión, según Ibope.

Luego, sí, hicieron su ingreso los anfitriones del certamen. “¡Bienvenidos al Cantando 2020! Estamos felices de estar acá”, exclamó Ángel. “Hola a todos en casa, qué bueno acompañarlos con buena música”, agregó Laurita. Con la aparición de los conductores, el rating trepó a 10.2 puntos

Bajo un clima distendido y alegre por la vuelta de un programa de entretenimientos a la televisión en medio de este presente tan delicado para el país, presentaron al jurado, integrado por reconocidas figuras: Moria Casán, Nacha Guevara, Pepe Cibrián y Karina La Princesita. Un acrílico separó a cada uno de ellos: iuna de las tantas medidas de prevención del coronavirus.

“Un gusto volver a verlos. Estoy muy contenta, como un chico en una juguetería. Hace 120 días que no veo gente en tres dimensiones”, señaló Nacha Guevara.

La Princesita, por su parte, dijo que está orgullosa de “poder aportar un poco a llevar entretenimiento a todas las casas”.

“Estaba nervioso durante el día pero es como en el teatro: estás nervioso hasta que se prenden las cámaras y se van los nervios. Sé que me ven millones pero es como si me vieran dos personas”, señaló Pepe Cibrián.

Y Moria explicó por qué no va a llamar “Laurita” a la conductora: “Es como chiquitita. Y tampoco da decirte Fernández, porque es como el presidente. Pero no tengo nada contra tuyo, Laura”.

Con el rating escalando a 10.7 puntos, Carmen Barbieri y su partenaire, Mariano Zito, aparecieron en escena. Pero antes de darle paso al canto, emitieron un video de su hijo, Fede Bal, quien recientemente anunció que se curó de cáncer de intestino.

La emoción invadió el estudio pero el reloj manda en la televisión y, sin demasiado tiempo para reponerse, Carmen entonó “Te quiero tanto”, uno de los grandes éxitos de Sergio Denis. El rating se mantuvo estable, en 10.8 puntos.

La devolución del jurado, en esta primera presentación, fue más que aceptable: Nacha la calificó con un siete, Karina con un ocho y Pepe Cibrián un diez. Moria tenía el voto secreto. De esta manera, Carmen sumó un total de 25 puntos.

Lola Latorre y Lucas Spadafora tuvieron la responsabilidad de interpretar el segundo tema del certamen. Con una gran química, pero con algunos problemas de afinación según el jurado, los jóvenes cantaron “Te quiero más”, de Tini Stoessel y Nacho, cuando el rating bajaba a 9.8.

“Tuvieron problemitas rítmicos”, señaló Nacha. “La primera parte me pareció desafinada”, atinó a decir Cibrián. Tanto ellos como Karina calificaron a la pareja con un ocho, por lo tanto obtuvieron un total de 24 puntos. El voto de Moria todavía no se conoce, pero la diva demostró que no va a ser condescendiente y dijo que no le gustó en absoluto su performance.

Finalmente, fue el turno de Jey Mammon y su compañera, Carla del Huerto, con el rating en diez puntos. En primera instancia, el humorista se disculpó con sus sobrinos, a quienes les dijo que no podían estar en la “tribuna virtual” montada en las pantallas gigantes del estudio, en donde se mostró a los seguidores de cada participante a través de una transmisión multitudinaria por Zoom. Sin embargo, al ver que estaba llena de niños, reconoció: “En realidad lo hice porque me ponían muy nervioso”.

La pareja interpretó “Rescata mi corazón”, de Manuel Wirzt. Nacha los calificó con seis puntos y señaló que “van por caminos separados, no se fusionan”. Karina se mostró sorprendida con su performance y les puso un nueve: “Me encantó”. Para Pepe Cibrián fue un siete: “Los dos cantan bien pero no lo hicieron bien juntos. No había actuación ni una historia de amor”. Moria, voto secreto y una contundente devolución: “No funcionaron como dúo”. Total: 24 puntos. Con la opinión del jurado y el cierre de los conductores, el programa terminó con nueve puntos de rating.

El certamen de canto llegó a una televisión atravesada por el coronavirus, en la que los protagonistas no son solo los participantes, sus performances y sus peleas, como era habitual. Ahora, el coronavirus y las medidas para prevenir su contagio también ocupan un rol preponderante. A lo largo de toda la emisión se prestó especial atención a los cuidados requeridos: todos mantuvieron la distancia social y tanto los técnicos como los que se acercaron a presenciar el envío -Diego y Yanina Latorre, por ejemplo-, utilizaron tapabocas.

En los próximos programas se presentarán los demás participantes: Miguel Ángel Rodríguez con Lula Rosenthal; Dan Breitman con Florencia Anca; Laura Novoa con Patricio Arellano; Melina Lezcano con Juan Pérsico; Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo; Sofi Morandi y Bruno Coccia; Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti; Flor Torrente y Michel Hersch; Lizardo Ponce y Lucía Villar; Adabel Guerrero y Leandro Bassano; Flopy Tesouro y Pablo Turturiello; Mariana Brey y Fran Eizaguirre; Brian Lanzellotta y Ángela Leiva; Karina Jelinek y Manuel Victoria; Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra e Inbal Comedi.