Compró una computadora por Mercado Libre y le enviaron una botella de licor

Una joven de Cipolletti, provincia de Río Negro, se vio envuelta en una situación inesperada con la compra online de una computadora. A través de Mercado Libre había adquirido una laptop pero, al momento del envío, lo único que recibió fue una caja de licor.

Juana Carrasco, de 20, años, había ahorrado dinero durante varios meses para comprar la computadora, necesaria para sus estudios. Pagó 140 mil pesos por una laptop Apple Macbook Pro 13 modelo 2017. Pero nada de eso pasó: en lugar de la computadora, había una botella de licor. La joven hizo la denuncia ante Mercado Libre pero, en una primera instancia, la plataforma de Marcos Galperín le hizo saber que no haría nada.

La compradora estafada hizo pública la situación en las redes sociales. «Invertí todos mis ahorros en una computadora para la facultad que salió $140.000», escribió en Twitter. Carrasco añadió que se quejó ante Mercado Libre, que «se lavó las manos y dice que no puede hacer nada». Su historia se viralizó rápidamente en redes sociales.

El tuit de Carrasco que viralizó la situación.

En Mercado Libre le hicieron saber que estaba constatado el envío del producto y que no había estafa, dado que «efectivamente puso dentro de la caja lo que vendió». Para completar la situación, Carrasco recibió un mensaje de la empresa: «Gracias por contarnos que te llegó una botella. En este caso no fue posible cubrir con nuestro Programa de compra protegida. Por eso cerramos el reclamo y el dinero permanecerá en la cuenta de tu vendedor».

El comunicado no se quedó ahí. Le hicieron saber que «inconvenientes como este no volverán a pasar y te damos la seguridad de que podrás seguir generando excelentes experiencias en el site». Lamentaron que «esta compra no haya salido como esperabas, pero confiamos en que las próximas serán exitosas». Un mensaje «poco emprendedor» de la empresa de Marcos Galperín.

Entonces, Carrasco optó por hacer una denuncia en una comisaría de Cipolletti. Tras varios reclamos sin éxito a el sitio, el martes Juana presentó la denuncia en la comisaría más cercana a su domicilio en Río Negro. Ante la viralización de la denuncia, Mercado Libre volvió sobre sus pasos y le reintegró el dinero a la compradora damnificada.