Cómo se reparte el costo fiscal entre la Nación y provincias

De acá a fin de año, el tesoro nacio­nal resignará $4.024 millones. Mien­tras que la provincia de Corrientes cederá $211 millones.

Uno de los motivos por los que el ministro de Eco­nomía, Martín Guzmán, pretendía demorar el máxi­mo tiempo posible la actua­lización del impuesto a las Ganancias, es el impacto fiscal que tiene la medida sobre las cuentas públicas.

El jefe del Palacio de Ha­cienda cuenta moneda por moneda para cumplir con la meta de déficit fiscal comprometida con el Fon­do Monetario Internacio­nal (FMI), pero también los gobernadores provinciales miran de reojo el formato de la decisión para saber cuánto dinero resignarían porque Ganancias es un impuesto coparticipable.

Si bien es muy difícil es­tablecer el costo fiscal bru­to de la medida, sí se puede dimensionar el impacto, por ejemplo, cada $10.000 millones hasta fin de año.

Un estudio del Insti­tuto Argentino de Análi­sis Fiscal (Iaraf) precisó que sobre ese monto el Tesoro Nacional resigna $4.024 millones, mien­tras que las provincias y la Ciudad de Buenos Ai­res ceden $5.976. En caso de que la reducción sea de $20.000 millones se dupli­can.

De acuerdo a los porcen­tajes de coparticipación de cada jurisdicción es lógico que la mayor pérdida será para la provincia de Buenos Aires, que por cada $10.000 millones que se pierdan tendrá unos $1.246 millo­nes menos en lo que resta de 2022. Santa Fe y Córdo­ba le siguen como las per­judicadas cediendo $507 millones y $504 millones, respectivamente. La nó­mina continúa con Chaco $283 millones, Entre Ríos $277 millones, Tucumán $270 millones, Mendoza $ 237 millones, Santiago del Estero $234 millones, Salta $218 millones, Corrientes $211 millones, Formosa $207 millones, San Juan $192 millones, Misiones $187 millones, Jujuy $161 millones, Catamarca $156 millones, Río Negro $143 millones, Caba $140 millo­nes, San Luis $130 millo­nes, La Rioja $118 millones, La Pampa $107 millones, Neuquén $99 millones, Chubut $90 millones, San­ta Cruz $90 millones y Tie­rra del Fuego $70 millones. Tras una serie de reclamos a Guzmán del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Gobierno anunció el viernes pasado la actualización del mínimo no imponible para aplicar el impuesto a las Ganan­cias. En la Casa Rosada, el presidente Alberto Fer­nández recibió al tigrense y al ministro de Economía. Tras el encuentro se dio a conocer la suba del piso del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, a $280.792, que comenzará a regir desde el 1 de junio. También se informó que el medio aguinaldo quedará exento de descuentos.

Cinco mil exceptuados

La inmediata actualiza­ción del mínimo no im­ponible del impuesto a las Ganancias, con la suba del piso a $280.000, alcanzará en Corrientes a 5.000 con­tribuyentes que dejarán de pagar el tributo, indicaron desde el Partido Renova­dor Corrientes. El Gobierno anunció la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganan­cias a $280.000. El nuevo «piso» beneficiará a más de 400.000 contribuyentes en todo el país, de los cuales 4.801 son correntinos. El beneficio comenzará a regir desde el 1 de junio, incluye a los aguinaldos hasta ese rango, consiguiendo que los aumentos salariales acorda­dos en paritarias no afecten al poder de compra de los trabajadores. Con la suba adicional del mínimo no imponible, de los 1,3 millo­nes de contribuyentes que pagarían el tributo sin la suba del piso, pasarán a pa­garlo 904.000.s

Afirman que Ganancias es un impuesto a la «clase media»

Juan Pablo Chiesa, abogado laboralis­ta y tributarista, señaló que el impuesto a las Ganancias «no deberían alcanzar a las personas que tienen un recibo de sueldo y ponen el fruto de su fuerza física o intelec­tual a nombre de otra persona» y al mismo tiempo aseguró que «el salario no es ganan­cia».

Estudios informan que en Argentina, en­tre febrero y abril creció un 14% el número de los trabajadores en relación de depen­dencia que deben pagar Ganancias.

El especialista en Políticas Públicas y Empleo de la UBA puntualizó: «El impuesto a las Ganancias es completamente regresi­vo» y aseguró que «es un impuesto a la clase media» ya que alcanza a «1 millón y medio» de trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. «Hoy pagan ganancias las personas que, por recibo de sueldo, co­bran más de 280 lucas», describió Chiesa y explicó por qué considera insuficiente el aumento del mínimo no imponible que se anunció el viernes. El abogado analizó: «El Estado recauda todos los meses con tres impuestos, IVA, Contribuciones Patronales y Ganancias. Ganancias, como es un im­puesto anual, recauda lo mínimo».s

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El empleo privado creció en el 77% del país

El coordinador del Plan Argentina Pro­ductiva, Daniel Schteingart, aseguró que el 77% de los departamentos de las pro­vincias argentinas tiene más empleo pri­vado registrado que antes de que comien­ce la pandemia de covid-19 en marzo de 2020, impulsados por el incremento de la producción industrial, la construcción y los servicios. A través de su cuenta oficial de Twitter, el también director del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP XXI) aseguró que este incremento se tra­dujo en la creación de 71.000 puestos de trabajo adicionales a los existentes en la prepandemia.

Según Schteingart, el distrito donde más creció el empleo fue en el de Malvi­nas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, donde se crearon 4.353 puestos for­males privados, lo que significó un incre­mento del 6,8% respecto a los registros de hace dos años.