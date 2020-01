¿Cómo impactará en Argentina? : El precio del petróleo crudo se dispara por el asesinato del general iraní

La muerte de Qasem Soleimani por un ataque estadounidense en Badgad incrementó la tensión en medio oriente y el crudo llegó a superar los 69 dólares, para luego bajar a 68,65. Cómo impactará en Argentina.

Tras el ataque estadounidense en Bagdad que el jueves mató al general iraní Qasem Soleimani , el precio del crudo tipo Brent, que se toma como referencia en Argentina, trepaba este viernes de 66,25 a 68,65 dólares, un 3,6 por ciento, su mayor valor desde fines de mayo. La disparada del petróleo le suma presión al precio de los combustibles locales. Por su parte, el oro aumenta 1,2 por ciento a 1547 dólares y se acerca a su máximo en los últimos seis años.

El asesinato de Suleiman amenaza con incrementar la inestabilidad en Medio Oriente, ya que fuentes iraníes han prometido vengar la muerte de su principal héroe de guerra y hombre de confianza del Ayatollah Khamenei, quien hace ya varios años había definido a Suleiman como “un mártir viviente de la revolución”.

Si la guerra recrudece en Medio Oriente el abastecimiento de petróleo puede complicarse. Debido a ello, cada vez que el conflicto en la región recrudece los precios suben. En este caso, no solo subió el crudo Brent sino también la variedad WTI que estaba trepando 3,48 por ciento para alcanzar los 63,31 dólares.

El precio del crudo tiene un impacto directo sobre el valor de los combustibles. Por lo tanto, se espera que en el país recrudezca la presión de las petroleras para poder incrementar sus precios. En Argentina el mercado está formalmente desregulado, pero YPF concentra más del 55 por ciento de las ventas y les marca el paso al resto, quienes suelen no desmarcarse de la petrolera controlada por el Estado Nacional para no perder mercado.

YPF tenía previsto aumentar sus precios 5 por ciento el domingo pasado para acercar los precios locales a la paridad de exportación, pero finalmente dejó en suspenso ese incremento por un pedido del presidente Alberto Fernández. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en en el canal C5N este jueves por la noche que «los combustibles en Argentina siempre suben cuando se mueve el tipo de cambio. En este caso, ya hace un tiempo que el tipo de cambio no se mueve y la perspectiva es que no se siga moviendo». Lo que olvidó aclarar el funcionario es que en la evolución de precios no solo influye la variación del dólar sino también del petróleo.