Comenzó el período legislativo anual de Bella Vista

Bella Vista abrió el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante durante un acto llevado a cabo en el salón Yapeyú del edificio municipal. En la primera parte de la convocatoria juraron los concejales para los cargos de presidente y vice primero y segundo. Luego, se escuchó el discurso del intendente municipal escribano Walter Andrés Chavez.

El salón Yapeyú al tope de invitados fue el marco adecuado para el inicio de las actividades legislativas de la ciudad de Bella Vista; oportunidad en que, antes del mensaje del jefe departamental, juró el reelecto presidente del Honorable Concejo Deliberante doctor Cristian Quintana (ELI) y los concejales Juan Cruz Bruzzo (UCR) y Vanesa Dalpozzolo (PP) como vicepresidente primero y segunda respectivamente.

Discurso completo:

Muy buenas noches, señor presidente del Honorable Concejo Deliberante, señoras y señores Concejales, señores Secretarios del Gabinete Municipal, demás autoridades, público en general; una vez más vengo a dar cuenta de nuestra labor al frente del gobierno municipal, por ello detallare algunos aspectos de relevancia de la gestión desde sus distintas carteras:

Secretaría de Gobierno

Presupuesto Participativo Es de destacar el crecimiento que ha tenido este programa especialmente este 2019, recuperando la importancia que se merece y afianzándose entre los vecinos, principalmente por la credibilidad de que los proyectos se ejecutan en tiempo y forma una vez que fueron elegidos y la transparencia del proceso de votación esta vez totalmente digital, si bien se contó también con un mayor incentivo atento al aporte del Gobierno de la Provincia de Corrientes. Por ello es de subrayar el acompañamiento masivo de 5.890 ciudadanos de Bella Vista que a través de los 64 proyectos presentados y elegidos en la modalidad de Voto Electrónico, dieron como ganadores a 13 proyectos, 3 de los cuales acceden a la suma de $1.000.000 cada uno y los restantes 10 a la suma de $200.000 cada uno; lo que consolida el Programa de más de 10 años de vigencia, establecido en la Carta Orgánica Municipal y único en la Provincia de Corrientes en vigencia permanente.

Dirección de Tránsito y Seguridad

Vial La educación fue y seguirá siendo el pilar fundamental de esta gestión, por eso se seguiremos trabajando en cursos y talleres de seguridad vial en distintos establecimientos y niveles educativos del departamento.

De la misma forma capacitando al personal de la Dirección de Tránsito en diferentes jornadas realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en nuestra ciudad o localidades vecinas.

Los operativos de controles de documentación y de alcoholemia seguirán siendo una premisa promoviendo el “conductor responsable” o” conductor designado”, como las exigencias de la documentación de los vehículos.

La labor de la Dirección es permanente, colaborando en actos de carácter público donde hay gran concurrencia de personas a fin de ordenar el tránsito, como así también en la desconcentración de los establecimientos escolares.

Este año se contrató un Servicio de Movilidad Digital para la realización de Actas, este sistema tecnológico acarrea múltiples beneficios, como la optimización de recursos humanos, simplificación del proceso de levantamiento de multas, mayor control y eficiencia de los agentes municipales, seguridad y respaldo de la información ya que posee un registro fotográfico, con un sistema de auditoría e información estadística, permitiendo el seguimiento por GPS determinando el área de trabajo de los inspectores. Las infracciones son elevadas a un servidor para su gestión inmediata y control por parte del Juzgado de Faltas.

De esta manera podremos tener un registro estadístico de la cantidad, tipo y localización de siniestros, utilizando dicha información para planificar actividades sobre las zonas denominadas “Puntos Negros” o de mayor índice de siniestralidad.

Teniendo en cuenta la dinámica del tránsito urbano y a pesar de la señalización existente y las normas jurídicas vigentes, los vehículos transitan en forma desaprensiva poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los ciudadanos, circunstancia que nos obliga a intervenir activamente, adoptando medidas de seguridad preventivas, educativas y eventualmente sancionatorias en ejercicio del poder de Policía que debe ejercer el Estado Municipal.

Por ello se puso en vigencia el Sistema de Prestación de Servicios de Ingeniería de Tránsito y Equipamiento para Seguridad Vial conocido como “fotomultas”, del cual se pudo constatar en este tiempo desde su instalación una disminución considerable del número de infracciones pero lo más importantes la concientización de las velocidades máximas sobre Ruta 27; cabe destacar que lo recaudado por infracciones, se destina a una cuenta específica para invertir en lo todo lo concerniente a seguridad vial, siendo este año la prioridad la adquisición de un automotor para la Dirección de Tránsito.-

En lo inmediato en el Parque Temático ubicado en el Barrio Santa Teresita se construirá una pista para realizar la parte práctica de la prueba para la obtención de la licencia de conducir, en dicho lugar se continuará trabajando con los jardines de infantes en un plan de educación vial, por tal motivo se están acondicionando bicicletas y karting existentes para dichas actividades.

Se encuentra en funcionamiento el Sistema de Cámaras de Seguridad apostados en lugares estratégicos de nuestra ciudad, y con el fin de detectar en forma inmediata la comisión de contravenciones y delitos, garantizando al ciudadano la inmediata intervención de los agentes de tránsito y la autoridad policial por tal motivo se celebró un “Convenio de Cooperación de Utilización de Cámaras y Radares” con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Corrientes

Departamento de Bromatología en el 2.019 fuimos el primer Municipio de la provincia en implementar el “Carnet de Manipulador de Alimentos”, para ello se realizaron en forma continua Cursos de Higiene y Manipulación de Alimentos, en

el cual asistieron más de 1500 personas, dictado por personal idóneo del Departamento.

Se trabajó en forma conjunta con la Policía Provincial (P.R.I.A.R.) en la prevención de delitos (abigeato) y control sanitario de las carnes (faena clandestina).

Se realizaron de forma rutinaria controles sanitarios en los locales donde se elaboran, fraccionan, expenden, manipulen alimentos, como el control Sanitario de la Faena en la Cooperativa Ganadera Ltda. Bella Vista.

En materia de prevención de Zoonosis (enfermedad transmitida de los animales al hombre), se aplicaron 4000 dosis de vacuna antirrábica y 15.000 dosis de antiparasitarios en caninos y felinos en puestos móviles en diferentes

puntos de la ciudad y zonas rurales.

Con el fin de controlar los vectores (insectos) que transmiten enfermedades, se fumigan espacios públicos, escuelas urbanas como rurales, comedores comunitarios y domicilios particulares de personas de bajos recursos

económicos y en situación de riesgo sanitario.

Se esterilizaron quirúrgicamente más 500 animales (caninos y felinos), vagabundos o con propietarios de bajos recursos o en situación de riesgo; conjuntamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias (U.N.N.E.).

Se aplicaron 1350 dosis de anticonceptivo en perras y gatas para evitar la proliferación de animales sueltos y/o abandonados en la vía pública.

Dirección de Turismo

Estamos convencidos que en estos últimos años hemos posicionado a nuestra ciudad en un lugar preponderante, Bella Vista, bella por naturaleza, sintetiza y resume todo; historia, naturaleza, identidad, hombres y

mujeres que se esfuerzan día a día para mantener y demostrar a todos los que nos visitan que somos activamente partícipes del desarrollo de este suelo correntino.

Hemos tomado a esta actividad como una de las prioridades de la gestión y de esa manera poder delinear, coordinar y llevar a cabo los aspectos y políticas tendientes a la generación de desarrollo de mercados, servicios, prestaciones de índole turístico, con el propósito de fortalecer la interrelación entre este Municipio y los diversos sectores empresariales e institucionales.

Claramente hoy contamos con uno de los calendarios turísticos más nutridos de la Provincia, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos.

Así mismo, hemos concluido con un plan estratégico urbano consiste en la incorporación de señalética turística, ubicado en todos los descensos hacia la Costanera de nuestra ciudad, indicando lugares y sitios de interés, permitiendo un desplazamiento más sencillo y práctico para aquellas personas que nos visitan.

La Reserva Paleontológica Toropí sigue tomado protagonismo, hemos realizado el Primer Congreso Paleontológico, trabajando activamente con el área de Cultura Municipal. De esta manera hemos logrando unificar criterios, incorporamos la Web del Toropí y un nuevo Audio Visual con lenguaje de señas, con el propósito de ilustrar todo lo referente al mismo, permitiendo a su vez que sea los más inclusivo posible.

Se ha contratado una cobertura de seguro, posibilitando que todas las delegaciones y excursiones a la reserva estén protegidas ante cualquier situación que pudiera suceder.

De igual manera en la zona de influencia de la reserva, trabajamos en algunos aspectos que tienen que ver con señalización y puntos de referencias para que cada excursión que se realice tenga una secuencia con paradas técnicas para que los guías puedan desarrollar de la mejor manera su trabajo.

Asimismo se puso en marcha un plan regulatorio de la actividad turística, trabajando talleres y capacitaciones que tienen que ver con el ordenamiento de la actividad, brindando el marco legal a los Guías de Turismo de nuestra ciudad; dando cumplimiento a las normativas para todas las prestaciones de servicios que tengan que ver con la atención a turistas y guías de turismo, con el fin de jerarquizar y garantizar las prestaciones del sector, por ello se extenderá una constancia y credencial para identificar a guías autorizados y avalados por los Organismos de Aplicación.

Hemos actualizado y ampliado una novedosa herramienta digital denominada Audio Guía de Turismo, aplicación de audio para conocer toda la información sobre los atractivos de la ciudad, su historia y sus principales puntos de interés.

Así como cada 8 de Septiembre y hace 30 años toda la Comunidad de Bella Vista rinde un especial Homenaje a personas que han marcado profundamente nuestra historia, dejando un legado Cultural. En conmemoración a los hechos, hemos creado un nuevo espacio, brindando información específica y detalles de cómo ha ocurrido aquel triste suceso, a través de atriles y sistemas QR con audio guías.

Para el año 2020 prevé continuar con la Escuela de Pesca Municipal, ofreciendo esta oportunidad a todos los niños y jóvenes que deseen aprender, y a través de esto, cuidar, conservar y revalorizar nuestros recursos y el medio ambiente.

Para el mes de Julio, realizaremos un encuentro Regional y Nacional, a través de una Maratón denominada “Bella Vista Corre”, sabiendo que este tipo de actividad deportiva y recreativa en los últimos años tiene un gran crecimiento y moviliza multitudes que son amantes de esta disciplina.

Teniendo en cuenta la ley que declara a Bella Vista como Capital Provincial de la Paleontología está prevista la realización del “2do Encuentro de Paleontología”, en el marco del cual se construirá una escultura de la especie denominada Macrauquenia, que estará ubicada en la Costanera de la ciudad; asimismo continuando con este esquema de trabajo, tenemos previsto realizar otra réplica ubicada en la entrada del Museo Paleontológico.

A modo de estadística en el año 2019, han visitado la Reserva y el Paleomuseo unas 3.000 personas y en el mes de enero y febrero de 2020 se registraron 650 visitas provenientes de 14 provincias de nuestro país.

Actualmente, estamos en plena tarea para culminar en los próximos meses el proyecto de la construcción de esculturas de animales autóctonos que acompañarán a las ya existentes en la Oficina de Turismo.

Este año, pondremos de relevancia a Casas y locaciones Históricas, revalorizando nuestro patrimonio, que tiene como objetivo diagramar y trazar un circuito turístico.

Para culminar, reafirmamos este rumbo, trabajando coordinadamente con la Cámara de Turismo y todo el sector privado, fortaleciendo las actividades y gestiones que estén a nuestro alcance, ratificando el compromiso para posicionar a Bella Vista como destino importante de la región.

Secretaría de la Producción

Entendemos que la zona rural no debe ser asistida solo cuando se encuentra en situación de emergencia y que en la actualidad es inadmisible que tengan necesidades básicas insatisfechas, existiendo desigualdad con habitantes de la zona urbana.

El programa de Provisión de Agua Potable, beneficia a muchísimas personas en el sector rural, ya sea suministrando agua potable en tanques, como realizando perforaciones para consumo humano. A su vez, este programa realiza durante todo el año la limpieza de las instalaciones de agua de todas las escuelas, centros de atención de salud, y también diferentes instituciones de la ciudad.

Nuestro Departamento actualmente es el principal productor de limones de la provincia. Es referente en cuanto al sector ganadero y hortícola, y se afirma como uno de los principales productores de arándanos, nuestra labor consistirá en fomentar y brindar las condiciones para que podamos evolucionar y pasar de la producción primaria, a la industrialización y agregado de valor de la misma. Para ello será necesaria la articulación del sector público con el privado, sobre todo de instituciones como asociaciones y cooperativas.

En cuanto a la Producción Vegetal: el Vivero Municipal se ha ampliado, aumentando la capacidad de producción de plantas ornamentales, forestales y de otro tipo. Las mismas se utilizan principalmente para abastecer y decorar a parques, plazas, paseos y eventos locales, además de numerosas instituciones y espacios públicos.

Introducimos a la especie “vetiver” para poder contrarrestar el efecto de desgaste del agua en zonas complicadas del parque cruz y en otros lugares con problemas de erosión. Incorporamos la producción de especies hortícolas como Pimiento, para abastecer a los pequeños productores hortícolas.

El plan de Huerta Familiar, proveyó de Kits de Semillas a más de 210 beneficiarios, quienes pudieron autoabastecer a sus familias de hortalizas, comercializando los excedentes.

Continuamos con las Huertas Comunitarias teniendo el objetivo de ser un espacio integrador, ya que logran el efecto de empoderar a las personas mediante la experiencia de ser parte del proceso productivo.

El Plan de Arbolado Urbano y Podas trabajó de forma activa durante todo el año, implantando especies en el éjido urbano y recuperando espacios públicos. Durante esta campaña se trabajará en forma conjunta con la DPEC, para poder realizar las mismas de forma más rápida y causando la menor alteración en el arbolado.

Más de 100 productores hortícolas y citrícolas fueron beneficiarios del Plan de Cortinas Forestales, mediante el cual protegerán a sus cultivos de los daños mecánicos provocados por las frecuentes tormentas que nos afectan.

Se continúa con el Programa de Prevención del HLB, mediante el cual hemos erradicado casi el total de los ejemplares de Mirto registrados.

Se realizaron obras de desagües en zona rurales de las distintas lomas, gracias a la asistencia del Ministerio de Producción con excavadoras, y retroexcavadoras del Municipio, durante la época de excesivas precipitaciones.

En la presente campaña, algunos de los objetivos específicos serán:

Instalación del CAT: Actualmente la fundación Campo Limpio se encuentra en la etapa de licitación ya que se ha cumplido con la prefactibilidad y estudio de impacto ambiental. Esto permitirá la implementación del Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas, que serán obligatorias a partir de este año para productores de cultivos frutales y a partir del 2021 para Hortícolas.

Concretar convenios tratados con el CPIAC “Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de Corrientes” sede Bella Vista, definiendo los criterios de labores que se realizan en la zona que tienen gran influencia en la población y con ello poder lograr mejoras técnicas y prioridad laboral a emprendedores y profesionales locales.

Presentaremos durante los primeros meses del presente año, un proyecto ante el Ministerio de Producción que beneficiara a los vecinos de la zona periurbana y rural, con arreglos de caminos.

Fomentar la inversión para la implantación de Bosques Cultivados (Ley 25.080)

Plan Limón: para fortalecer a los pequeños productores citrícolas, como así también diversificar a aquellos que tienen otras actividades de producción. Vale resaltar que el abastecimiento de plantas se realizará a través de licitaciones con viveristas locales; Plan Diversificación Frutícola, coordinado con el Ministerio de Producción de Corrientes.

En el área de Producción Animal, realizaremos reuniones, jornadas a campo, y capacitaciones para los productores, teniendo como objetivo principal su tecnificación.

Se continuará trabajando a través del Plan Ganadero Provincial, brindando asistencia técnica y financiera a los productores, y colaborando con los remates de los pequeños productores que se realizan de forma frecuente en la Sociedad Rural de Bella Vista.

Se continuará con la labranza mecanizada a productores, cuya actividad principal es la ganadería, para la implantación de pasturas, asistiendo en la parte técnica y práctica durante la siembra.

Secretaría de Salud

Venimos trabajando en la atención primaria de la salud a través de nuestros 13 centros distribuidos en la ciudad y el área rural.

Hay un trabajo silencioso hecho fundamentalmente por un grupo humano de excelencia formado por 4 médicos pediatras, 4 médicos clínicos, 1 médico oftalmólogo, 1 médico dermatólogo, 1 bioquímica, 3 kinesiólogos, 8 odontólogos, 1 mecánica dental y un importante número de enfermeros que atienden alrededor de 400 consultas diarias, poniendo especial énfasis en los niños y en la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como son la hipertensión arterial y la diabetes.

La salud bucal es de vital importancia en la vida de las personas, es por ello que el municipio cuenta con un staff odontológico de primera calidad. Por solo mencionar un dato estadístico, en el año 2019 se entregaron 380 prótesis dentales a personas de bajos recursos económicos con todo lo que eso significa.

El trabajo no se remite solamente a atender las diversas enfermedades en el consultorio, sino llegar a la población a través de nuestros programas municipales como “Vos y tu Municipio” y “Buenos Hábitos”, asistiendo a distintos barrios de la ciudad y también a la población rural. A través de dichos programas que se viene llevando a cabo desde hace ya varios años, además de la promoción de la salud, hemos podido detectar problemas que muchas veces no se visibilizan por la falta de oportunidades.

Nuestro principal eje está centrado en la prevención y promoción de la salud, y para ello trabajamos en conjunto con las escuelas de nuestro departamento, haciendo hincapié en la importancia de una buena alimentación, respetar el programa completo de vacunación, y dando charlas sobre temas centrales y de importancia como la “prevención del Dengue”, “el lavado de las manos” y “el cepillado de los dientes”, entre otros.

La población infantil es la destinataria de nuestros mayores esfuerzos, es por ello que contamos con 4 médicos pediatras altamente calificados que atienden en la ciudad y el campo, llevando a cabo un control exhaustivo de nuestros niños.

Diariamente recibimos en la Secretaría alrededor de 30 recetas de medicamentos para personas de escasos recursos, la mayoría de ellas provenientes de distintas salas y hospitales.

Continuamos trabajando en la prevención del Dengue, concientizando en terreno en forma conjunta con las demás Secretarías y entes de salud pública como el área de Epidemiología, Zona II, dependiente del Ministerio de Salud Pública con base en nuestra Ciudad.

Proyectamos inaugurar la Sala de Atención Primaria de la Salud en la zona de los parajes Cebollas y Juan Díaz; la misma será equipada con un sillón odontológico y consultorio médico. Cabe destacar que en dicha zona rural ya existen dos salas de atención primaria, funcionando en las 2 escuelas existentes, la unificación resulta necesaria a fin de optimizar los recursos y mejorar la calidad de atención.

El Servicio de Emergencias Médicas Municipal va cumplir su tercer aniversario. Más allá del trabajo técnico, hay que destacar el alto grado de profesionalismo y compromiso en la tarea cumplida, no solamente en el rescate de accidentes y siniestros en la vía pública (alrededor de 300 en el último año), sino asistiendo a distintos eventos deportivos, culturales, religiosos y de toda índole que se organice en nuestra ciudad.

Secretaría de Desarrollo Humano y Economía Social

En materia asistencial, se han canalizado más de 1300 demandas de personas que acuden diariamente a la Secretaria buscando gestionar diversos trámites como así también asistencia con recursos (alimentarios y de mejoramiento habitacional, entre los más requeridos); en lo que 2019 respecta se han otorgados más de 10.000 pasajes entre turnos médicos, seguimientos de tratamientos y turnos de ANSES a las localidades de Corrientes Capital y Goya.Esto se suma a los traslados hospitalarios realizados todas las semanas por el transporte institucional, incrementándose en más de 300% la asistencia brindada en años anteriores.

En materia de Políticas Públicas, el Programa “Vos y tu Municipio”, ha tenido más de 15 intervenciones en diversos lugares de la ciudad como en zonas rurales.

En materia de inclusión a las personas con capacidades diferentes en el Centro Sin Barreras se han desarrollado diversos talleres de estimulación y socialización con una población de más de 90 jóvenes y adultos que pasan por las instalaciones, en talleres de Música y Canto, Carpintería, Panadería, Artesanía y Taller de Dulces.

Como política activa se trabaja en pos de generar espacios de crecimiento emocional, social, y económico a partir de empoderar a cada joven de herramientas que puedan desenvolverse en escenarios laborales formales. Desde el Taller de Pastas Caseras, que tiene 1 año de implementación se ha avanzado en las gestiones de Pasantías Laborales con el apoyo de comercios de la ciudad.

El proyecto “Pioneros en Inclusión” durante el 2019 en articulación con instituciones educativas del medio, dio la posibilidad de concretar por medio del Plan Finess el acceso a la educación y la terminalidad educativa, pública, gratuita y de calidad.

Respecto a la Alimentación Saludable, en conjunto con la Secretaría de Salud se han desarrollado 2 Programas: 1) Buenos Hábitos: donde se abordan los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) en la población de adolescentes de la ciudad, a partir de charlas en los distintos colegios secundarios. 2) Vivir Mejor: se ha configurado como una herramienta fundamental para la población que buscaba una alternativa pública para la atención y prevención de la Obesidad como enfermedad. El programa se desarrolló durante 5 meses y ha atendido a más de 40 pacientes a través de una atención integral que involucra la participación de un Psicólogo, un Nutricionista y un Profesor de Educación Física.

La Población de Adultos Mayores, ha tenido una participación especial, por un lado a partir de la articulación con la DINAPAM (Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores) hemos concretado la realización del Proyecto Bien Activos que consistía en la realización de actividad física durante 8 meses de duración con encuentros semanales en 3 espacios sociales para lo cual se ha seleccionado (el Área de la Mujer; el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y la Asociación Civil Juventudes Acumuladas) llegando a un total de 60 adultos que concurrieron a las diferentes actividades.

En conjunto con miembros de la Asociación Juventudes Acumuladas se ha diseñado y puesto en marcha el Proyecto “Nacidos para Leer”, cuyo eje de ejecución consistió en la vinculación entre la niñez y los adultos mayores a través de lecturas de cuentos; el objetivo principal es “Recuperar el rol del Adulto Mayor en la sociedad actual” como personas que a través de sus experiencias de vidas sirvan de ejemplo de niños y adolescentes. Este año redoblaremos la apuesta ya que hemos alcanzado a más de 400 niños de instituciones de nivel inicial de la ciudad y la zona rural.

Esto se suma a las actividades ya diseñadas por el municipio y la referente de Adultos Mayores Municipal como ser los Talleres de Estimulación Cognitiva y actividades de recreación y esparcimiento para esa población.

Por Tercer año consecutivo se realizó el Taller de Telar en las instalaciones del Club Ferre destinado a más de 40 mujeres que han adoptado esta técnica como una salida laboral y de recreación.

Desde el Área de la Mujer y la Familia, se han abordado temáticas sensibles para nuestra sociedad, articulando con diversas instituciones que nos permiten día a día atender diferentes demandas. Dentro de las actividades fundamentales se puede nombrar: Participación en el 1er Encuentro de Áreas de la Mujer de la Provincia; Presentación de proyecto en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional por la suma de $250.000, con motivo de implementación de la LEY MICAELA, de capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres; Capacitación del Equipo técnico en Jornada de Bullyng y violencia de género; Charla sobre Diversidad Sexual, Géneros y Derechos Humanos, en articulación con la Dirección de Género de la Provincia, entre otros.

Se ejecutó el Proyecto Huerta Orgánica, para autoconsumo y comercialización en conjunto con profesionales de la oficina de empleo y producción, destinada a mujeres víctimas de violencia de género; se implementaron Capacitaciones en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo y Consejo Provincial de la Mujer del Gobierno de Corrientes, con rápida salida laboral en: “Peluquería”, “Corte y Confección”, Diseño y Confección de trajes de Carnaval”, “Barbería” y “Portugués” realizada por más de 90 mujeres bellavistenses. Se trabaja activamente con el Grupo Somos Parte por la cual se constituyó el Área de Diversidad, promoviendo la inclusión laboral de personas del colectivo LGTB al municipio y a empresas privadas.

Se han gestionado turnos médicos, psicológicos, psicopedagógicos y asistencia terapéutica a más de 200 casos individuales de niñez y mujeres víctimas de violencia.

Se intervinieron en más de 150 casos entre Denuncias con resolución efectiva en medidas cautelares (perimetral); exposiciones policiales y asesoramiento legal a víctimas de violencia de género en relación a conflictos familiares.

En materia de Prevención de Consumo Problemático nos hemos abocado a la realización de tareas concretas articulando con el Plan Provincial de Prevención y Asistencia a los Consumos Problemáticos “MÁS VIDA” del Ministerio de Coordinación y Planificación Provincial, como también en conjunto al Programa Municipios en Acción de la SEDRONAR. Dentro de las actividades a resaltar se encuentran: Creación del 1er Foro Regional de Prevención de Consumos Problemáticos; consistente en una red regional de intervención, para el desarrollo de políticas, programas y proyectos unidireccionales; entre los municipios de Bella Vista, Gobernador Martínez, Goya, Lavalle, Santa Lucía y Tres de Abril.

Aplicación del Diagnóstico Temprano ASSIST: con la finalidad de censar a la población de manera anónima frente al consumo de sustancias tanto legales como ilegales. Esto permitirá tener datos concretos que serán utilizados por el Observatorio Provincial de Consumo.

Se realizaron 24 talleres de sensibilización con alumnos de los últimos años en instituciones secundarias, las cuales se sumaron a las capacitaciones locales y regionales dirigidas a Clubes.

Hemos fortalecido los vínculos entre el estado y las instituciones del medio, a través de encuentros deportivo-recreativos, el concurso regional “Yo Prevengo” donde adolescentes de la ciudad debían generar materiales de prevención de consumo, el mismo concluyó con la inauguración de un mural frente a la Escuela Secundaria Barrio Norte.

Se llevó a cabo la Escuela para Padres dirigida a adultos y adolescentes, en la misma disertó el Director del Hospital de Salud Mental.

Se han realizado la contención y el acompañamiento a 104 entrevistados que han acudido a las consultorías que se desarrollan en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC).

Como gran objetivo nos hemos propuesto en este trabajo de equipo, la Construcción del Centro de Promoción Juvenil, obra a realizar en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Corrientes, el cual nos representa un gran paso como gestión en materia de políticas públicas dirigidas a la prevención y contención de personas con problemas de consumo.

La Agenda Social del presente año tiene como principal objetivo consolidar las acciones articuladas y llevar adelante Proyectos y Programas que permitan acercar al ciudadano recursos, como ser:

Plan Alimentario Municipal: a partir de la articulación con la cámara empresarial y los diferentes comercios adheridos, pensamos en una TARJETA MUNICIPAL DE DESCUENTOS para alimentos de primera necesidad y destinada a población de la zona urbana y rural en condiciones de vulnerabilidad social.

Asimismo trabajar mancomunadamente con comedores y/o merenderos y asociaciones con herramientas que permitan fortalecer sus asistencias cotidianas.

La Salud de la Vivienda: Programa destinado a la mejora de las condiciones de hábitat.

Escuela para padres móvil: consistente en Talleres de sensibilización y acompañamiento acerca de la mirada actual y la necesidad de pensar la paternidad y maternidad como la base fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes.

A partir del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Gobierno, de Salud y Desarrollo Humano se implementará el Programa de Zoonosis Municipal (Pro Zoo 2020) a fin de concientizar y promocionar la tenencia responsable de mascotas, como así también garantizar el acceso de poblaciones de escasos recursos a esterilizaciones gratuitas en cada barrio.

Dirección de Deporte

Tiene como objetivo principal, ofrecer a los participantes desarrollen durante todo el año diversas cualidades a través de los distintos deportes que les brinda esta Dirección, a través del “Programa Deporte Todo El Año”, que entre los meses de Marzo y Noviembre ofrece: Fútbol, Rugby, Básquet, Hockey, Atletismo, Taekwondo, Actividades Deportivas en los Barrios, en todos los casos para ambos géneros masculino y femenino, Clases de

Educación Física en Jardines y escuelas Primarias Urbanas y Rurales. Clases de Educación Física en Jardín Maternal. Como así también entre los meses de Diciembre y Febrero: Colonia de Vacaciones para chicos de 5 a 14 años, Curso de

Aquagym, Cursos de natación para todas las edades, Natación para chicos con Capacidades diferentes, Colonia de Vacaciones Adultos Mayores.

Objetivos para este año: Reforzar las escuelas deportivas en los diferentes Barrios; Realización del Maratón por la salud “Corazón en Marcha”, Organización de diferentes torneos con las disciplinas que se trabajan; Implementación de Nuevas Escuelas Deportivas como ser: Hándbol, Voley y Cestoball.

Oficina de Empleo y Desarrollo Local

Es importante destacar el total aportado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación al Municipio de Bella Vista durante el año 2.019, a beneficiarios e instituciones, ascendiendo a la suma de $ 33.644.000.

Destacándose los siguientes programas: 1300 jóvenes entre 18 a 25 años pudieron tener su primer experiencia laboral; cobertura de programa para 50 personas de la empresa textil alpargatas a través del programa seguro de capacitación y empleo; 360 comercios, empresas y estudios de profesionales fueron registrados para la generación de proyectos de inserción laboral; 18 emprendedores recibieron subsidios de $67.000 cada uno a través del programa PEI (programa de empleo independiente); 75 personas se capacitaron en el area de la construccion a traves de la Fundación UOCRA; a través del programa promover, personas con capacidades diferentes pudieron acceder a la capacitación formal y entrenamientos laborales, tanto en el municipio como en el sector privado; incluyendo en coberturas de programa a unas 75 personas con capacidades diferentes; por otro lado, en lo que respecta al servicio de atención por trámites ante el ANSES, logramos realizar unas 4.500 gestiones ante el organismo por diversas gestiones.

Proyección para el año en curso: Con un panorama nacional distinto, con nuevas autoridades y funcionarios, tenemos pensado seguir por el mismo camino que venimos transitando ya hace 6 años, y que tan buenos resultados nos ha dado; el trabajo en equipo y teniendo como premisa “la generación de ámbitos y espacios que propicien la generación de empleo seguirá siendo nuestra premisa”.

A lo largo de estos años, nuestra labor ha venido posicionándose como una de las Oficinas ya no solo en el orden provincial y/o regional, sino también nacional, como la mayor generadora de proyectos de inserción laboral en el sector privado teniendo en cuenta la cobertura en programas de acuerdo a la cantidad de habitantes y superficie de cada distrito donde existe una Oficina de Empleo activa en la red federal de empleo.

Dirección de Cultura y Educación

Se ha trabajado durante el año en el sostenimiento y promoción turística, cultural y científica de los dos museos existentes: Museo Histórico Municipal y Museo Paleontológico Toropí, en ambos museos han pasado aproximadamente más de 20.000 personas de las cuales, son visitantes de nuestra Provincia, el país y países extranjeros.

Hemos abierto las puertas de la Casa de la Cultura “Pedro Mendoza” trabajando en conjunto con Sociedades Intermedias, Iglesias Cristianas, Establecimientos Educativos de todos los niveles, Poder Judicial, Gremios Docentes, Academias de Danzas y Expresiones Artísticas, obras de teatro, presentación de discos musicales, distintas actividades del Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial. La ocupación del Auditorio promedio la presencia de más 10.000 personas a lo largo del año haciendo suyas estas instalaciones.

Se inauguró en el predio de la Oficina de Turismo el Observatorio Astronómico “José Luís Sersic”, que después de la puesta a prueba y calibración del Telescopio, la apertura a posibilitado actividades en conjunto con todas las escuelas primarias, secundarias e institutos terciarios.

Se realizaron actividades netamente turísticas y en promoción a la ciencia astronómica y se trabajó con docentes en distintas capacitaciones teóricas y prácticas referidas a la Astronomía y observación de astros.

Se propuso, junto a la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano, un concurso público y abierto para establecer las características y elección del diseño de la Bandera de Bella Vista. Después de un arduo trabajo de un jurado de Notables se pudo llegar a definir la bandera que en su composición de elementos representaba a la ciudad y hoy podemos decir orgullosamente que Bella Vista ya tiene Bandera que la va a representar a lo largo de su historia, siendo unos de los grandes logros camino al Bicentenario de nuestra Ciudad.

Hemos abierto la Escuela de Ballet Folclórico Municipal, además de trabajar, durante todo el año, con todas las Academias de Danzas de la ciudad en distintas muestras y certámenes.

Se llevó a cabo en conjunto la 3º Feria Municipal del Libro y de las Expresiones Artísticas Bellavistenses y la Semana de la Ciencia, durante doce días de exposición de libros, disertación de conferencistas, científicos, artistas, espectáculos musicales, teatrales y recreativos, han pasado más de 8.000 personas, vendiéndose más de 10.000 mil ejemplares de libros.

Hemos puesto en valor el Ciclo Música en la Playa durante los meses de Enero y Febrero, en el escenario de la Playa Municipal desfilaron conjuntos locales de distintos géneros musicales con una afluencia de público masiva y permanente y con un gran cierre de Temporada para todos aquellos que gustan de estos espectáculos al aire libre.

Estamos trabajando en el armado de la galería de Arte Municipal de pintores, escultores y artistas plásticos bellavistenses cuyo fin es preservar el patrimonio artístico local con diferentes obras en exposición.

En este año 2020 queremos afianzar, sostener y seguir trabajando para acrecentar las actividades antes mencionadas en los aspectos culturales, científicos, recreativos y sociales que esta Dirección de Cultura y Educación tiene como agenda anual.

Secretaría de Infraestructura

Con la realidad que vivimos, principalmente la incertidumbre en materia económica existente, se vuelve un desafío poder proyectar un año en materia de obras públicas, dejando atrás la mega obra de los desagües pluviales integrales, un emblema para la gestión, por la magnitud e inversión de la obra y por lo que significó para la comunidad ante las históricas inundaciones padecidas.

Si bien la obra finalizó de manera exitosa, y prueba de ello es como funcionó con las lluvias importantes registradas este verano, no habiendo problemas de anegamiento en la ciudad. Más allá de eso, somos conscientes que la sociedad persiste en un reclamo genuino y legítimo a los problemas que la obra ha traído aparejado, principalmente, la rotura del asfalto.

Por ello, quiero anunciar que hace algunos días fue confirmado por parte del Gobernador de la Provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, el desembolso de los recursos para dar inicio a los tan ansiados arreglos de calles, inversión que será afrontada de manera compartida tanto por el Gobierno Provincial como por el Gobierno Municipal y que está presupuestada en la suma de $12.000.000,00.

Por otro lado, hoy, en desarrollo, tenemos en ejecución al PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial), en parte de los barrios Santa Teresita y Unido; una obra que transforma de manera real la vida de las familias beneficiadas, obra que dignifica la calidad de vida al brindar infraestructura básica como agua, cloaca, electricidad, alumbrado público, asfalto, cordón cuneta, veredas, entre otras, por eso nos sentimos orgullosos de seguir escribiendo la historia de la ciudad en materia de obras públicas.

Estas obras, tanto la de los desagües pluviales como la del PROMEBA, tienen un denominador común: en su gran mayoría no se ven, no se observan, no embellecen arquitectónicamente nuestra ciudad, pero sí, y de manera concreta, ¡transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos!.

Esta obra del PROMEBA no solo implica una mejora inmediata en los vecinos que habitan el lugar, sino que también nos permitirá realizar ampliaciones de red de agua y cloaca hacia barrios cercanos, imposibles de afrontar con recursos genuinos del municipio, ya que los trabajos más difíciles y de mayores costos se han realizado, por ello este año pretendemos continuar con este tipo de obras; para lo cual destinaremos una inversión de $ 1.650.000,00.

Este año, además focalizaremos distintas obras en el mejoramiento de los espacios públicos. Esta decisión no solo tiene que ver con una demanda de la sociedad, sino también, porque estamos convencidos que cuanto más espacios públicos y de recreación generemos, más serán los lugares donde nuestros niños y jóvenes podrán pasar tiempo libre, y más vínculos familiares se irán promoviendo. Interviniendo concretamente en la Plaza del Rotary, nuestra plaza

central, Parque Cruz de los Milagros, Plaza Mitre, incorporando infraestructura básica como juegos, para ello se destinará un inversión estimada de $4.000.000.

Otra de las demandas permanentes de los vecinos que viven en calles de tierra, es la posibilidad de poder contar con mejoras sobre las mismas, actualmente una cuadra de asfalto representa un monto estimado de $1.000.000. Por ello, hemos encontrado una salida menos onerosa y que mejora notablemente la transitabilidad, dotándolas de cierto valor soporte, a través del enripiado. Hasta el momento se han realizado más de 130 cuadras de ripio y se tiene previsto este año realizar 20 más, logrado el objetivo de superar las 150; con una inversión estimada de $1.500.000,00, interviniendo en los barrios de la zona Sur para culminar las calles faltantes y específicamente los barrios Costa del Paraná y Costa Esperanza, entre otros

Una de las obras ambiciosas que nos planteamos en los inicios de la gestión fue intervenir sobre todo el sector de costanera, teniendo en cuenta la relevancia de esta zona dentro de la ciudad y teniendo como actor principal a nuestro río Paraná. Al inicio, parecía algo inalcanzable, pero con el transcurrir de los años pudimos intervenir sobre los distintos sectores siguiendo una planificación ordenada. El resultado de esto, está a la vista, contamos una de los paseos costeros más bellos y reconocidos de nuestra provincia. Nos reconforta como gestión, ver un fin de semana con todos los espacios cubiertos y con familias enteras disfrutando de los mismos.

Motivo de ello, prevemos este año completar el sector de veredas, del lado Este, siguiendo el mismo lineamiento arquitectónico con el que venimos transformando este sector con una inversión estimada para estos trabajos de $ 4.000.000,00.

De la misma manera, prevemos hacer sanitarios en la zona de la playa municipal, la obra se llevará adelante donde actualmente existe el escenario, replanteando el mismo en mampostería, aprovechando debajo del mismo ese espacio, como así también arreglos para dejar todo el sector en las mejores condiciones. La inversión estimada para estas obras es de $2.100.000,00.

Por último y algo que queremos destacar, son las acciones que venimos llevando adelante con el propósito de contribuir al cuidado del medio ambiente. Este año tenemos previsto duplicar la cantidad de familias que participan de nuestro programa de recolección diferenciada, es decir llegar a unas 1.000 familias, teniendo en cuenta los buenos resultado obtenidos en la prueba piloto. Además de continuar con nuestra recolección diferenciada en los más de 70 comercios de la ciudad, propondremos trabajar al sector hotelero de nuestra ciudad, con el objeto de seguir sumando actores a este tema que nos involucra a todos, como los responsables de generar residuos todos los días.

En este sentido estamos terminando de acondicionar nuestro gabinete multipropósito solar, dispositivo que proveerá agua caliente y carga de celulares, tablets o similares a través del uso de la energía solar. Con ello buscamos promover el uso de energías renovables y destacar la importancia de continuar trabajando en materia de clasificación de residuos, debido a que los recursos que se obtienen de su comercialización son volcados en acciones de este tipo. Por ello este año tenemos previsto concretar, uno igual en nuestro paseo costanera con una inversión estimada de $ 250.000,00.

Secretaría de Hacienda y Finanzas

Los funcionarios públicos somos los grandes agentes de cambio y renovación y ésta gestión ha tomado ese camino decididamente. Tenemos la voluntad política de Renovar el Estado, adecuándolo al perfil de Estado Eficiente, con Funcionarios Profesionalizados, buscando permanentemente la forma de mejorar el proceso administrativo para que sea realmente Transparente.

Pero somos conscientes que para lograr nuestro objetivo, debemos contar con los elementos necesarios para optimizar la calidad de nuestra tarea.

Es por ello que durante el 2019 decidimos realizar inversiones en materia de infraestructura informática y tecnología, como por ejemplo: la instalación de dispositivos electrónicos necesarios en la Oficina de Cómputos para la administración de redes de manera organizada, permitiendo identificar con mayor facilidad posible inconvenientes en la red de datos o internet; se reemplazó la torre que ya existía por una más alta y reforzada en el Complejito del Barrio Los Pinos “Luis Acevedo”, para mejorar la conexión inalámbrica con el edificio municipal y pensando en el futuro poder instalar cámaras de seguridad en esa zona de la ciudad; a su vez, la torre que fue reemplazada se instalará en el Complejo Polideportivo lo que permitirá mejorar la conexión en ese sector. Asimismo para el Cobro Electrónico de tributos municipales en la Terminal de Ómnibus, Oficina del Departamento de Bromatología y el Complejo Polideportivo se instaló un dispositivo móvil. En los próximos meses se habilitará este sistema en la Oficina de Turismo y en el Parque Cruz de los Milagros.

Cabe destacar que anteriormente nos manejábamos con comprobantes pre-impresos en forma manual y luego se cargaba esa información al sistema municipal, lo cual implicaba pérdidas de tiempo, mayores costos de impresión y era previsible un margen de error en la carga de datos.

Se reacondiciono el espacio de atención al público de la Oficina de Rentas, logrando mayor comodidad para la atención, adquiriendo nuevo mobiliario para realizar el archivo de la documentación. Próximamente tenemos previsto adquirir un Turnero Electrónico Digital para brindar una mejor atención al contribuyente.

Párrafo aparte merece, el apoyo y la confianza en la gestión que siempre nos demuestra el ciudadano bellavistense con hechos concretos, como el caso de aquellos proveedores que nos dan amplias facilidades para cancelar deudas o el caso de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma aprovechando también los descuentos que otorga la Gestión por pago anticipado, posibilitando contar con recursos genuinos que son volcados a distintos servicios y obras para nuestra ciudad.

Otro aspecto de prioridad en nuestra gestión es el mejoramiento permanentemente de las condiciones laborales del personal municipal y específicamente en lo que refiere a Sueldos, mes a mes nos ocupamos de realizar las previsiones correspondientes para que todos puedan percibir sus Haberes en tiempo y forma, realizando año a año, de manera consensuada con los gremios, los reajustes pertinentes para mantener de alguna forma el poder adquisitivo del Salario.

Es por ello, que en la liquidación del mes de febrero de este año, se incorporó al Sueldo Básico el 20% de lo que se venía abonando como No Remunerativo y para el mes de marzo se adicionará el 10% restante, en la totalidad de personal incluido planta jerárquica del Poder Ejecutivo, Concejo Deliberante y Juzgado de Faltas.

Además, éste año se otorgó un plus de $6.000 del mes de Enero a Julio, abonándose la suma de $ 1.000 de manera mensual a todas las categorías, excepto Personal Jerárquico de ambos Poderes.

En iguales condiciones se trabaja con las Cooperativas de Trabajo que prestan Servicios al Municipio, otorgando por contrato una actualización entre los meses de Enero y Julio de cada año.

Asimismo se habilitó la emisión de los recibos de sueldos de manera digital y a efectos de mejorar el Control de Asistencia del Personal, se instaló un sistema de huella-tarjeta online, en la terminal de ómnibus, corralón, cementerio y departamento vial. Permitiendo marcar el ingreso y egreso del personal municipal en su horario de trabajo, el mismo está configurado para registrar la asistencia mediante la Huella Digital, de encontrarse imposibilitado se registrará con una Tarjeta o llavero “radio frecuencia de identificación” el cual es único para cada personal que lo requiera.

Uno de los anhelos más importantes para la Secretaría de Hacienda y Finanzas, que finalmente se pudo concretar y que comenzará a funcionar a partir del mes de abril de este año, fue la firma del Convenio para la implementación del Sistema S.I.R.O. (Sistema Integral de Recaudación On Line), que permitirá al contribuyente, el pago de sus impuestos a través de los distintos canales de cobro existentes en el mercado.

Estos logros demuestran que hemos avanzado en distintos aspectos del ámbito municipal, pero nos compromete a seguir esforzándonos para alcanzar nuevos objetivos, fortaleciendo el diálogo, actuando con respeto y tolerancia para aceptar las críticas constructivas que nos permitan mejorar nuestro trabajo.

Por último este año proponemos modificar el Organigrama Municipal creando la SECRETARIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, cuyos objetivos son promover políticas de estado, a largo plazo, con equipos estables y participación de la sociedad civil en la determinación de los objetivos estratégicos, formulando e implementando el Plan Estratégico del Municipio “BELLA VISTA 2030”; programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo tendiente al desarrollo de un sistema territorial municipal; poniendo en práctica instrumentos de gestión socio-política que propicien condiciones de gobernabilidad del territorio municipal, a través de la propuesta de legislación y marco normativo en general y del fortalecimiento institucional.

Asimismo impulsar y promover los procesos de integración y coordinación entre Nación, Provincia y Municipio para lograr políticas consensuadas de desarrollo territorial, propiciando la solución de conflictos y diferencias y lograr la coordinación interinstitucional. Promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel municipal. Proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad

ambiental del municipio conforme a las disposiciones vigentes en la materia en estos tiempos.

Orientar los planes de inversión pública y privada en el territorio municipal coordinando y formulando procesos participativos entre actores privados y estatales.

Cabe destacar que algunos trabajos ya se han comenzado articulando con el Ministerio de Coordinación y Planificación del Gobierno de Corrientes, se está llevando a cabo la actualización de nuestra normativa en materia de ordenamiento territorial que va de la mano con la confección de Proyecto Ejecutivo de nuestro Parque Industrial.

Por lo expuesto solicito al Honorable cuerpo acompañar los futuros proyectos que deberán tener su autorización, con actitudes responsables dejando de lado mezquindades políticas que la comunidad observa, invitándolos a ser parte de un año de realizaciones concretas, en el cual el único beneficiario será la Ciudad de Bella Vista.

De esta manera dejo formalmente inaugurado el periodo de Sesiones Ordinarias del año 2.020 de este Honorable Concejo Deliberante.

Muchas gracias!