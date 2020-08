Combustibles: se frenó la recuperación en las ventas y el sector atraviesa la peor crisis en 15 años

En julio el despacho de naftas gasoil en las 4.800 estaciones de servicio del país, y, el último mes completo sin impacto de pandemia . En tanto, la facturación del mes pasado arrojó una pérdida total de

“Se paralizó la curva ascendente y nos genera miedo, porque no vemos luz al final para las pymes. Es la cruda realidad de lo que pasa en el sector”, señaló Bornorini durante la presentación por videoconferencia de las últimas cifras de comercialización de combustibles.

En el caso del gasoil se registró una caída del 1,3% en julio, totalizando una recuperación del 17,3% desde el mínimo registrado en abril, quedando todavía un 15,6% por debajo del nivel de febrero.

Las naftas, luego de la caída del 67,4% entre febrero y abril, se recuperaron 81,7% en mayo y junio, pero ahora anotaron una ínfima suba de 0,8% en julio. Las naftas todavía están 40% por debajo del nivel registrado en febrero.

“El mes pasado celebramos una recuperación sostenida, pero dijimos que debíamos ser cautos porque había algunas restricciones a la circulación en el interior, como en Jujuy y Chaco. Yo había dicho que para octubre tendríamos estabilizado el nivel de las ventas respecto de febrero, pero este horizonte se está posponiendo para mucho después”, agregó el titular de Fecra, que representa a los estacioneros de Córdoba y el centro del país.

“Se estancó la recuperación y esta situación nos pone a las estaciones bajo un umbral que es crítico. Muchas son pymes y trabajan a pérdida. Van cinco meses y la situación epidemiológica no ayuda, la curva de contagios no baja y eso es proporcional a las ventas de combustibles”, consideró el dirigente cordobés.

El freno a la recuperación de julio se explica por tres motivos principales:

La demanda de naftas sigue retraída por la falta de movilidad, en un contexto de cuarentena y aislamiento. La crisis económica, que si bien no es nueva se profundizó con el coronavirus, obliga a los consumidores a comprar las versiones de combustibles más baratas, como la nafta súper o el gasoil grado 2. Finalizada la cosecha, el sector agropecuario disminuyó abruptamente el consumo de gasoil.

El informe de Cecha, que fue elaborado por la consultora Economics Trend de Gastón Utrera, reveló que en julio el volumen total vendido llegó a 1.102.086 de m³, frente a 1.107.203 m³ del mes anterior. Antes de la pandemia, en febrero, se comercializaron 1.525.187 m³.

El economista Utrera, que también participó del Zoom con periodistas, coincidió que no ven una luz al final del túnel. “Octubre está muy cerca y es difícil pensar que pueda ocurrir algo en agosto y septiembre para que eso se modifique. El volumen de gasoil cayó fuertemente y la cosecha ya pasó”, sostuvo el consultor.

Los datos de Cecha también demostraron que la pandemia provocó la peor crisis en la venta de combustibles en el canal minorista de los últimos 15 años. “Llevamos dos años de pérdidas, que arrancó en 2017, pero hoy es una caída estrepitosa. Ya se vendía menos gasoil que en los últimos años y ahora pasa lo mismo con las naftas. Vinimos de dos años con altibajos y se desplomó por el Covid-19”, expresó Utrera.

Recuperación pendiente

En los últimos tres meses solo cuatro provincias alcanzaron una recuperación de más del 60% en las ventas: Tucumán (82%), Tierra del Fuego (77%), San Juan (69%) y Misiones (63%). La Ciudad de Buenos Aires recuperó apenas 31% y la Provincia un 38%. “Hay 14 provincias que todavía no recuperaron ni la mitad de lo que perdieron en los dos meses iniciales de la pandemia, y esto tiene que ver con la cuestión sanitaria», dijo Utrera.

La gran pregunta que se hacen los estacioneros es cuándo se va a recuperar el nivel previo al coronavirus. “Salvo que en agosto y septiembre se revierta lo que ocurrió en julio, se seguirá igual”, respondió el analista de Economics Trends.

Bornoroni aclaró que no hubo cierre de estaciones por el Covid-19, pero alertó que los estacioneros están hiperendeudados. Además, minimizó la reciente suba de precios de 4,5% promedio en los combustibles. “Cuando lleguemos al punto de equilibrio de ventas vamos a tener que pagar las deuda, que contraemos por esta situación. Los aumentos de precios generan un efecto contrario en los consumidores en el corto plazo, pero en este caso el efecto fue neutro. Los aumentos son de las petroleras y no nos preocupa qué pasará el mes que viene. A nosotros no nos modifican la situación”, sentenció, y reiteró que el atraso en los surtidores ronda el 7,5%.

Según pudo averiguar Ámbito, las petroleras analizan dos posibilidad en el camino de la actualización de precios: aplicar un nuevo ajuste en septiembre similar al de agosto o prorratear el incremento pendiente en pequeños ajustes (menos de 2%) hasta fin de año. El valor del barril internacional y la cotización del dólar serán clave para tomar la decisión. La variable inflación es determinante para el Gobierno.

Ante la consulta de Ámbito, el titular de Cecha, Gabriel Bornoroni, reveló que ya solicitó formalmente una reunión virtual con el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez. “Su llegada es muy positiva, todavía no lo conocemos, no tuvimos contacto, pero es una buena señal”, afirmó.

En este marco, en Cecha enviaron un claro mensaje a los sindicatos de empleados de estaciones, que reclaman un 12% de aumento salarial a partir de julio. “Queremos llevar una propuesta, pero se hace complicado dar aumentos. Estamos recibiendo el ATP, tenemos trabajadores suspendidos que no pueden ir a trabajar porque están en riesgo, hay provincias que están en Fase 1 y prácticamente no venden, no se pagan las cuentas ni los impuestos. Así se hace complicado hablar de actualización salarial”, dijo el presidente de la Confederación.

A pedido de los gremios, las cámaras de estacioneros Cecha, Fecra, CeGNC, AES y FEC mantuvieron esta semana la segunda reunión paritaria virtual, sin llegar a un acuerdo. “En todas las paritarias intentamos dar lo que más se puede porque valoramos mucho a nuestros equipos de trabajo y queremos que se genere una sinergía, pero hoy nos toca a través una situación de pandemia”, concluyó Bornoroni.