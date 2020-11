Cinthia Fernández, contra Graciela Alfano: «Hay gente que se acuesta con represores»

De hecho, el jueves Graciela fue irónica e hiriente al analizar la performance de Cinthia al cantar Libre, el hit de Nino Bravo: «Es muy difícil cantar con semejante perro que desafina todo el tiempo. Lo mejor fue cuando le dijo ‘chau, desaparecé’. ¡Qué espanto, por Dios! No cantes nunca más. Te duelen los oídos. Si yo fuese jurado, directamente prefiero tapármelos y no saber cómo canta”.

De ahí que, en la despedida de Alfano del programa de Ángel de Brito, Fernández fuera fulminante con Graciela, a quien se la relacionó con el exdictador Eduardo Emilio Massera. “Ayer dijiste que yo daba vergüenza, vergüenza son otras cosas. Hay gente que por ejemplo se acuesta con represores y hace una carrera al acostarse con gente de poder, no estoy hablando de nadie en particular. Esas cosas me dan vergüenza”, aseguró Cinthia Fernández.

La situación es que, en agosto de 2011, Graciela Alfano ya había generado indignación cuando le preguntaron si era verdad que tuvo un affaire con Massera: «Ni lo admito ni lo desmiento. Si hubiera tenido relaciones, no lo diría ni dejaría de decirlo. Si te acostás con un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos. A mí no me busca la Corte de La Haya«.