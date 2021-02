Cinthia Fernández contó cuál sería uno de sus proyectos de ley como diputada

Yo siento que puedo abarcar poco pero bien, y sé que en la comisión de familias yo puedo aportar un montón de cosas porque la vivo todos los días: el tema de la cuota alimentaria, las madres solteras, el tema de la adopción que me toca por un tema personal y me interesa muchísimo”, contó en un móvil para el programa Hay que ver.

Además, dijo que se siente capacitada porque son «cosas» que las sufre, «como los tiempos de la justicia, los derechos de madres e hijos que no se cumplen los sufro también».

«Yo viví en Ecuador, y esto te lo puede decir “el deudor”, y había compañeros de él que no pagaban los alimentos de los hijos. Los iban a buscar el entrenamiento, se los llevaban en cana hasta que pagaran y no podían volver a trabajar”, agregó Fernández.

“Me encantaría que se endurezca y que tengan miedo porque no pasa nada. Lo conté en Los Ángeles de la mañana: a esta altura a mi me deben dos millones de pesos por cuota alimentaria que tuvieron que salir de mí porque yo tuve que tener menos tiempo con mis hijas para cubrir esos baches”, reveló, y se mostró empática con otras realidades: “Yo no paso hambre. Mi realidad económica no es la de un montón de mujeres que lo sufren cinco veces más. Hay tipos que le pasan mil pesos y tienen tres chicos, y esos es cagarse de risa”, agregó.