Charla informativa del IDERCOR en Saladas

Con vistas al Remate Ganadero a realizarse el próximo 29 de marzo en el establecimiento “La Redonda”, esta mañana el responsable de Comercialización del Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (I.De.R.Cor.) Jorge Alderete, brindó detalles a los productores presentes, junto al equipo técnico del organismo.

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural “Sargento Juan Bautista Cabral” organizada por la Secretaría de Producción municipal, a cargo de Marcos Ríos. El intendente Noel Gómez acompañó la jornada y ratificó el apoyo y acompañamiento, como parte de la articulación municipio-gobierno provincial.

Acompañaron a Alderete, Sergio Servín, técnico del departamento de Mburucuyá, y Mario Fruncieri, técnico encargado de maquinarias y herramientas del IDERCOR. También tuvo participación, Walter Fernández, de la delegación Saladas del SENASA.

Requisitos para el remate:

Ser productor de ganado bovino, de cría, de no más de 150 vacas madres. Según la última “Manifestación de Ganado”, presentada en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes.

Tener domicilio real y legal en la provincia de Corrientes.

Los pequeños productores que hayan participado durante el transcurso del corriente año de algún remate, bajo este programa, de reintegro de gastos de comercialización, comisión casa rematadora, pista y flete, no gozarán los beneficios del mismo por segunda vez.

Las sociedades comerciales, cabañas y reproductores machos y hembras, no percibirán los reintegros del programa.

Ofrecer hacienda vacuna, cualquiera sea la categoría para la venta en el Remate Ganadero de Pequeños Productores, sujeto a las condiciones de la firma rematadora.

Con una cantidad igual o menor, a la que entre en una jaula, simple, semi remolque o equipo, compuesto de chasis y acoplado, aún que lleve por arreo, y se destinará un solo viaje de camión para cada productor.

Aceptar los procedimientos y condiciones establecidas por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, para la realización del Remate y percepción de gastos de Comercialización.

El productor deberá presentar:

Fotocopia del documento.

Constancia de inscripción en AFIP, estar Activo en el registro de la AFIP e inscripto en los impuestos correspondientes (requisito excluyente).

Exención Rentas o Alícuota 0 (si la tuviera).

Firmar solicitud de financiamiento.

Copia de la última “Manifestación de Ganado” presentada en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes.

El productor deberá llevar la hacienda al predio rural marcada, caravaneada y guiada.

El productor deberá pintar (en blanco) visible en el lomo de todos los animales que lleve al remate el número que le indique el técnico de la zona, para poder identificarlos.

Los productores deberán hacer ingresar al predio la hacienda que consignan el día previo al remate.

La hacienda se venderá en conjunto con la hacienda de otros productores, a fin de hacer lotes grandes, atractivos para los compradores, sin que se pierda la individualidad.