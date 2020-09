Chaco: En pleno incendio, bomberos socorrieron a animales silvestres que huían del fuego

No hay dudas sobre el accionar de bomberos voluntarios quienes, como héroes, arriesgan su vida para salvar la de los demás; pero su labor no termina ahí, al menos no la de los Bomberos Voluntarios de Charata quienes en pleno trabajo de extinción, también socorrieron a animales silvestres que desesperados corrían del fuego en búsqueda de un refugio.

“Asistimos a estos pequeños animalitos que sufren a diario las quemas de campos, dándoles agua para tomar y enfriándoles sus patitas y cuerpo”, contaron los bomberos y agregaron que “es muy triste ver con la desesperación que corren buscando seguridad”.

Este domingo, pasadas las 14:30, el cuartel de bomberos fue solicitado a raíz de un incendio que se producía en un predio de la zona rural de Charata, precisamente, donde se desarrolla la tradicional feria AgroNea. Según le indicaron al personal, el incendio “había llegado al monte”.

Se comisionó una dotación de Bomberos quienes señalaron que debieron extinguir un foco que avanzaba lentamente con un frente de 150 metros y parte del monte. Agregaron además que, en pleno trabajo de extinción del fuego, “la bomba falla y debimos pedir baje M7”.

Además, destacaron que fue necesario hacer cortafuegos por la proximidad a un lote con trigo, por lo que se acercó un vecino con un tractor y rastra dando una ayuda importante, según publicó hoy CharataChaco.net.

Luego de largas horas de trabajo se logró controlar el incendio y para la constatación, cerca de las 19:30, tampoco hubo novedades.

FUENTE: http://www.chacohoy.com/