CFK A los jueces: «El Poder Judicial es el nuevo poder permanente, como antes lo fueron las Fuerzas Armadas”

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo una fuerte respuesta cara a cara con los jueces vía zoom.

La vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo hoy que “el lawfare sigue en su pleno apogeo”. Así inició su declaración ante los jueces de la Cámara de Casación Federal que deberán decidir su suerte en la causa conocida como “dólar futuro”.

“No había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado dólar futuro. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Es más, había funcionarios”.

“Por una rara cuestión, todas las causas contra mí caían en el juzgado de Bonadio. Ercolini fue el único distinto y otro juez me tomó indagatoria obligado por Irurzun, Sebastián Casanello”.

Estamos en un momento muy grave institucional de la Republica Argentina, ustedes no pueden seguir comportándose como una corporación porque además, la ventaja de ser perpetuos en el poder, aunque la constitución diga que es hasta los 75 años siempre encuentran la manera de permanecer en la justicia»

«No hay posibilidades de una vida democratica sana, con este ejercicio de un poder con funcionarios que parece que constituyen una aristocracia»

“El poder es un poder permanente en la Argentina. Primero fueron las Fuerzas Armadas y después, el Poder Judicial. Ustedes, los que siguen velando por sus intereses”, les dijo a los jueces del tribunal. Y señalándolos, afirmó: “Ustedes contribuyeron a que Macri ganara”.

«Nosotros, los politicos y las politicas, nos exponemos al voto popular cada 2 años»

«En su poder judicial, no hay corruptos? Todos pueden dar cuenta de como viven, de que viven y donde viven? Todos y todas? No se eh, pero claro, como lo voy a saber si los que tendrían que investigarlos son ustedes y nadie se investiga a si mismo, nadie, con lo cual no voy a saber nunca si hay algun enriquecimiento ilicito de algun juez porque recibe dadivas, este es el sistema que esta podrido y perverso».

La vicepresidenta declaró vía Zoom, durante 48 minutos, desde su despacho del Senado. En la imagen se la vio sola, en un gran salón, con una bandera argentina de fondo, a su derecha, y un cuadro de ella con Néstor Kirchner. Llevaba puesto un rosario. Comenzó su exposición quejándose de que el tribunal no le hubiera permitido estar en persona en Comodoro Py y dijo que tuvo que insistir para que le habilitaran que la audiencia fuera televisada.

Estuvo al borde del llanto durante una parte de la exposición, cuando acusó a los jueces de incidir junto a los medios de comunicación sobre la economía.

“Es bueno siempre conocerle la cara a los jueces, a los fiscales. A Usted, Petrone [Daniel, el presidente del tribunal], no le conocía la cara”, dijo la vicepresidenta. Y afirmó que sería bueno que la transmisión no solo la enfocara a ella, sino también a los jueces.

“Siempre el anonimato de quienes deciden”, insistió. Los jueces frente a quienes declaró son Daniel Petrone, Diego Barroetaveña (a quien Cristina Kirchner también dijo no conocerle la cara) y a Ana María Figueroa (que es la más cercana al kirchnerismo y la única a la que dijo identificar).