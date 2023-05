César Lezcano: “Queremos ser la voz de los problemas que el Gobierno Provincial no puede resolver»

En la apertura de la nueva casa partidaria en Saladas, el actual presidente del Frente Renovador Corrientes y candidato a diputado provincial por la alianza Frente de Todos, César Lezcano aseguró que “hay otro camino para resolver esas cuestiones que, después de más de 20 años, el Gobierno Provincial no las puede o no las quiere resolver». Agregó que “las cosas que están bien las acompañaremos, pero las cosas que están mal y no se quieren mostrar, las pondremos en discusión”.

Se realizó además la presentación de candidatos locales a concejales, encabezado por el dirigente Sergio Pared, histórico fundador del massismo en la provincia, con la presencia del diputado provincial, Germán Braillard, entre otros. En este marco, Lezcano dialogó sobre cuestiones que afectan a los correntinos, como la salud y la falta de oportunidades en los jóvenes. “Nosotros hace un tiempo que venimos transitando un proyecto, por eso queremos plantear las alternativas de solución. Hay que convencer al vecino. Porque estos compañeros representan lo que somos nosotros a nivel provincial: un equipo de jóvenes, con ideas y comprometidos con nuestra gente».

Por otro lado aseguró que hay que plantear una agenda sobre los problemas estructurales, como la salud. «Porque cuando somos del interior y nuestros hospitales no son complejos, tenemos que mandar a nuestros familiares hasta Corrientes Capital. Esto tiene que ver con la falta de inversión en infraestructura hospitalaria y porque el Gobierno no quiere invertir en salarios para tener más y mejores profesionales que puedan desempeñarse en el interior”, aseguró Lezcano.

Sobre la apertura de la Escuela de Oficios y Centro de Gestión, aseguró que “es una buena propuesta. Las casas partidarias tienen que dejar de ser ese lugar donde solamente se entreguen boletas. Desde hace un tiempo, nuestras casas partidarias se transformaron en herramientas para la formación y capacitación de miles de correntinos que ya pasaron por los talleres gratuitos, y muchos de ellos apostaron hoy por tener sus emprendimientos y no depender de un empleo estatal. Los correntinos tienen talento, pero a veces solo necesitan que alguien crea en ellos y los apoye”, finalizó el candidato a legislador.

En Saladas, la lista del Frente Renovador para las elecciones a concejales del 11 de junio en Saladas está conformada por: Sergio Pared, Débora Galloso, Marcelo Correa, Silvia Acosta y Guido González. A nivel provincial, los principales candidatos por el Frente de Todos son: Celeste Ascúa, Víctor Giraud y Belén Galarza (senadores), y Gustavo Canteros, Marlén Gauna y César Lezcano (diputados).