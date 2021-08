Cesar Andersson: queremos poner el estado municipal en marcha, poner al servicio de los vecinos, en “La Hora de la Comunidad”.

El Candidato a Intendente del Frente de Unidad Ciudadana por Tatacuá, visitó los estudios de la FM10, participó del programa “La hora de la Comunidad”, dónde comentó actividades que desarrolla como concejal y también se refirió a las elecciones del 29 de agosto.

Destacó el rol de Celsa Garcia en la lista; quien es la Presidenta del Centro de Jubilados de Tatacuá, y explicó que la decisión de que sea la candidata a Concejal es porque se quiere priorizar al sector de los adultos mayores.

Celsa Garcia viene coordinando la campaña antigripal, acompañado de Richard Andersson Jefe Regional de PAMI, y Marisa Obregón, quien es la encargada de aplicar las dosis. También está a cargo del programa Tatacuá sonríe (Gestión de dentaduras para afiliados a PAMI) y de la oftalmología (gestión de anteojos para jubilados).

“Celsa es una compañera muy movida que siempre está apuntalando y gestionando para sus jubilados” expresó Andersson.

“Si nuestro proyecto es acompañado por el pueblo, cuando lleguemos al municipio queremos trabajar estás políticas públicas desde el estado municipal para que no solamente alcance a todos los jubilados sino que también a toda la comunidad de Tatacuá” comentó Andersson.

“Queremos poner el estado municipal en marcha, poner al servicio de los vecinos” dijo César Andersson.

También se refirió al modelo de Economía Social que se quiere implementar, para colaborar con los sectores de la economía popular, y se refirió a su candidato a vice: “Don Horacio Paré me acompaña en la fórmula cómo viceintendente para que nos ayude y ayude al proyecto municipal, a sacar adelante a todos los pequeños productores y pequeños emprendedores, apuntalandolos desde el Estado Municipal”, expresó. Sobre su labor como Concejal expresó que por todos los medios, inclusive por la justicia (quien avaló su pedido), intentó que esté garantizado la transparencia de los fondos públicos en nuestro municipio, “como Concejal terminé el viernes pasado de analizar los balances y en lo personal yo no puedo aprobar esas documentaciones porque hay muchas cosas que no están bien y no están del todo claro, porque en todas las carpetas hay facturas que sobrepasan el monto de la Ley de Contratación de Precios, toda esa información o pasé a mi abogado para que lo traté y claramente se están cometiendo delitos en el manejo de los fondos públicos de Tatacuá y eso no va a quedar así, por eso quiero comentar a la gente que nosotros venimos con un propósito y un compromiso con la sociedad qué es que las cosas se hagan cómo se tienen que hacer y que al pueblo se le rinda y se les hable de frente y mirándoles a los ojos. Las cosas hay que hacerlas como manda la ley orgánica y nuestra Constitución Provincial y Nacional”. Sobre el adelanto coparticipativo (endeudamiento) del Municipio con el Gobierno de Corrientes por 5 millones de pesos (que luego el intendente en otro programa radial explicó que no lo va a tomar), Andersson dijo que esa decisión fue presentada como una resolución al Concejo Deliberante, pero que no fue tratado por el órgano, “con el argumento que se va a comprar un tractor”, “para que el Intendente pueda solicitar un préstamo de esa magnitud y endeudar al municipio, debe de contar con la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, para eso están los concejales, para participar en las decisiones de gobierno, y esto no es una decisión cualquiera, estamos por tomar deuda”. El Concejal Manifestó que el tractor ya lo hubiesen comprado con anterioridad y que él mismo ya hubiese estado trabajando para los productores locales. “Necesitamos un estado municipal que nos respeten, que nos hable con claridad y nos diga en qué se gasta la plata del pueblo y que realmente se le atienda al pueblo los cuatro años que dura la gestión; no queremos una sociedad que se siga manejando de esa manera”.

“Mucha gente hoy de encuentra abandonada, mucha gente no encontró respuestas con el municipio y nosotros sin contar con nada teníamos que salir corriendo para solucionar las problemáticas, mucha gente fue engañada en estos años y estafados electoralmente, basta con salir a la calle y que la gente te cuente lo que estamos viviendo, nosotros hoy necesitamos cambiar de camino, necesitamos conseguir un nuevo tiempo, necesitamos relativamente construir un tiempo con dignidad, un tiempo que realmente nos hablé a la cara mirándolos a los ojos, con seriedad, sin mentiras, sin manipulación y hoy Tatacuá tiene la oportunidad histórica para salir de esta situación” expresó Andersson.

“Venimos hablando con la gente sobre un nuevo contrato social de cuatro años, donde le proponemos una forma de gobernar distinta, queremos terminar con un proceso que tiene que ver con la vieja política que excluye a la gran parte de la población y beneficia únicamente a un sector de la política y esto se ve hace mucho tiempo”, dijo Andersson.

Comentó que el día jueves 12 de agosto se estará recibiendo a los candidatos a nivel provincial que conforman el Frente Corrientes de Todos.

También anunció que el día miércoles se estarán llevando adelante 10 nuevas prótesis, es decir, 10 nuevos jubilados y jubiladas que recibirán una dentadura gratuita; seguidamente invitó a jubilados que quieran anotarse para el mismo.

Por último se refirió al DEBATE, propuesta que él había hecho a través de las redes sociales y etiquetado a los demás candidatos. Comentó que la idea era poner sobre la mesa y hablar con respeto con cada uno de los candidatos, pero que lamentablemente aún no hay respuestas, “busqué por todos los medios de que Tatacuá pueda tener un Debate Abierto para que cada candidato comente al pueblo como va a lograr el desarrollo y de qué manera van a gobernar en los próximos años”. “Acudo a la conciencia de los demás candidatos porque es algo muy importante que le haría bien a la política y a la democracia en nuestra localidad, yo pido eso, me gustaría debatir las ideas, me gustaría debatir los proyectos y de qué manera vamos a construir el desarrollo para nuestro pueblo, de qué manera lo vamos a hacer, eso queremos debatir con los demás candidatos pero lamentablemente hasta ahora no tuvimos la posibilidad”. “si no se da ahora en algún momento lo vamos a garantizar, Tatacuá se merece eso y mucho más”, finalizó.