Cerruti y un polémico comentario sobre las piedras en homenaje a las víctimas del Covid: «Las puso la derecha»

La portavoz presidencial brindó esa explicación a la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, a quien le brindó un tour por la Casa Rosada. La oposición criticó sus declaraciones.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, generó una polémica al afirmar que las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19 «las puso la derecha».

Durante la tarde del pasado miércoles, la funcionaria nacional ofició de guía en la Casa Rosada para la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, y al mostrarle la vista de Plaza de Mayo desde uno de los afamados balcones de Balcarce 50 lanzó una cuestionada frase.

«Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del Covid», explicó la ex diputada nacional a la funcionaria ibérica, quien minutos antes se había reunido con el presidente Alberto Fernández.

La frase tomó trascendencia debido a que la propia Cerruti publicó ese momento del tour a través de sus historias de Instagram en la tarde del miércoles.

Al viralizarse la publicación, los dichos de la portavoz presidencial generaron indignación, lo que la obligó a eliminar ese breve video.

Entre las historias también se muestra el momento en el que le explica el contexto de la destacada foto en que Evita abraza a Juan Domingo Perón en la tarde del 31 de agosto de 1951 y Cerruti cometió un error. «La Plaza le pide que sea candidata a vicepresidenta», indicó la funcionaria nacional, cuando ese masivo acto no se llevó a cabo en la Plaza de Mayo, sino frente al entonces edificio del Ministerio de Obras Públicas, que actualmente ocupan las carteras de Salud y Desarrollo Social.

Críticas de la oposición

Dirigentes de la oposición criticaron duramente a Cerruti por sus comentarios sobre las piedras en homenaje a las víctimas del Covid-19.

«Las piedras no son de la derecha, Gabriela Cerruti. Son de todos los argentinos que perdieron a un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos», lanzó la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal.

En tanto, su par Waldo Wolff manifestó: «Qué vergüenza, Gabriela Cerruti. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza».

Por su parte, el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy tuiteó: «Las piedras no representan a ´la derecha´. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, Gabriela Cerruti».

«Gabriela Cerruti es una excelente portavoz presidencial. Nadie mejor que ella comunica la mediocridad, miserabilidad e inutilidad de este Gobierno. Nadie mejor que ella para decirnos que el Presidente es un inútil que vive en un mundo de fantasía. Excelente trabajo, Gabriela Cerruti!», ironizó el también integrante de la bancada amarilla Fernando Iglesias.

También se expresó sobre el tema el ex senador Esteban Bullrich, que consideró: «Esto me hace sentir una mezcla de indignación, vergüenza ajena, tristeza y furia que es nueva para mí. Cuando superemos esto y miremos para atrás, estos 9 segundos por sí solos alcanzarán para resumir los peores 4 años de gestión que hayamos visto nunca».