Cerruti aseguró que el dólar blue «no es una preocupación del Gobierno»

Así lo manifestó la portavoz del Gobierno, quien además evitó hablar de un supuesto plan de shock anti inflación por parte de Sergio Massa. También le apuntó al expresidente Mauricio Macri.

La portavoz Gabriela Cerruti reafirmó este jueves que los movimientos del dólar blue no configuran una preocupación para el Gobierno, y evitó hacer referencia sobre el supuesto plan de shock anti inflación que evalúa el ministro de Economía, Sergio Massa.

«El dólar blue o ilegal tiene movimientos, y solo me preguntan cuando sube. Sube y baja y no es una preocupación del Gobierno«, expresó Cerruti en la habitual conferencia de prensa.

Consultada sobre las versiones que aseguran que el titular del Palacio de Hacienda anunciará el congelamiento de precios, salarios, dólar y tarifas por cuatro meses, la portavoz respondió: «Es una versión periodística. No hay nada para anunciar o decir, sí están sucediendo las paritarias que están en una legitima puja para que los salarios le ganen a la inflación«.

«Es una versión periodística, y no las respondo, las medidas se anuncian y no se anticipan, no hay nada para decir sobre posibles medidas. Lo que sí están sucediendo son las paritarias que están en una legítima puja de salarios, los trabajadores con empresarios e intermediando el Estado en aquellos casos que tienen que intermediar, para que la brecha entre los salarios y la inflación sea la menor posible. La meta es que los salarios le ganen a la inflación», amplió.

A su parte, cuestionó el libro de expresidente Mauricio Macri titulado «Para qué», y acusó al exmandatario de querer una Argentina «sin derechos». «Con absoluto desparpajo en su libro dice cuál su argentina soñada y evidentemente no es la Argentina que soñamos nosotros, con reforma laboral, sin derecho para los trabajadores, casi una Argentina preperonista por lo que es la descripción de su libro«, denunció, y agregó: «Ya no disimula, Macri siempre fue eso, pero durante un tiempo lo había lookeado Durán Barba para que pareciera una persona un poco más acorde a la historia de la argentina, con sus derechos adquiridos, y pareciera que no iba a ir en contra de eso. Ahora lo dice sin desparpajo».

Por otro último, Cerruti destacó que las mediciones revelan un crecimiento en «en inversiones, en producción, en capacidad industrial instalada, en el último periodo hubo crecimiento del trabajo registrado. Tenemos cifras de desempleo bajísima, pero además está creciendo el trabajo registrado».

«No creemos que haya incertidumbre ni preocupación por parte de los inversores, mañana llega una visita oficial de Corea que vienen a invertir. Nuestro comercio exterior en cifras récords de exportación como no teníamos hace muchísimo tiempo. El Gobierno está haciendo que los dólares que tiene el Estado se usen para la producción, la generación de empleo, aquellas industrias que lo necesiten, la Ciencia, la salud y el conocimiento«, concluyó.