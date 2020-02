Causa Sapucay: Condenaron a la hija del ex intendente de Itatí y a su esposo

Se homologó ayer el acuerdo de juicio abreviado realizado en diciembre del año pasado. La hija del ex intendente de Itatí y su esposo Ricardo Piris, recibieron la pena de cuatro años de prisión.

También deberán pagar una multa de $3.000 cada uno.La hija del ex intendente de Itatí, Roger Terán, y su marido, fueron condenados ayer a cuatro años de prisión y al pago de una multa de $3.000 cada uno al homologarse el acuerdo de un juicio abreviado con el fiscal federal porteño Juan García Elorrio.

Mariela Terán y Ricardo Piris resolvieron aceptar responsabilidades y asumir condenas para no afrontar el juicio oral y público.

Se trata de la causa 5.431/2014, en la que se investigó a la pareja por el traslado de marihuana en un vehículo registrado a su nombre. Se trata de un Volkswagen New Beetle, que el 25 de octubre de 2014 fue encontrado en un camino rural de Itatí, cargado con 326 paquetes de marihuana.

Ella fue condenada a la pena de 4 años de prisión.

En tanto que a Piris se le unificó la pena con otra causa en la que había sido condenado.

Deberá cumplir 8 años y 6 meses en la prisión.

En tanto, a principios de junio del año pasado Piris fue condenado a 6 años de cárcel por narcotráfico, en una causa en la que fue detenido con nueve kilos de marihuana en el 2008.

El pasado 18 de septiembre el ex intendente de Itatí, Roger Terán y su ex vice, Fabio Aquino, acordaron con el fiscal del caso Sapucay condenas que los habilitaron a reclamar su libertad.

Se firmaron en total 15 acuerdos por juicios abreviados en el marco de la causa del Operativo Sapucay, entre los cuales tres resultaron absueltos.

Mediante acuerdos definidos con el fiscal Juan García Elorrio, un total de 15 imputados en el Operativo Sapucay, entre los que se encuentran el ex intendente Roger Terán y su ex vice, Fabio Aquino, resolvieron aceptar responsabilidades y asumir condenas para no afrontar el juicio oral y público.

Terán aceptó una condena a tres años de prisión y Aquino, a tres años y ocho meses.

Dado que el tiempo que ambos transcurrieron en prisión preventiva supera los dos tercios de las penas acordadas, recuperaron la libertad.