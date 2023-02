Carrió explicó los motivos de su precandidatura presidencial

En Radio Rivadavia, la líder de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio contó que la decisión fue consensuada por los representantes partidarios del espacio.

La líder de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio (JxC), Elisa Carrió, explicó que el lanzamiento de su precandidatura presidencial tiene como objetivo consolidar la unidad del espacio y lograr una mayor «oferta electoral posible». Además, contó que fue una decisión consensuada entre los integrantes de JxC.

«Esto forma parte de un acuerdo entre líderes que venimos charlando en conjunto con los equipos técnicos. La conclusión que llegamos es que lo mejor que nos puede pasar es tener la mayor unidad y oferta electoral posible para que la gente se sienta realmente representada en las PASO», argumentó la dirigente en el programa de Cristina Pérez, en Radio Rivadavia.

En la misma línea, Carrió resaltó la importancia de la unidad para que no haya confrontaciones que afloraron en los últimos meses dentro de la coalición opositora: «Que la sociedad, que nos quiere votar, sepa que tenemos equipos de gobierno y que estamos dispuestos a cogobernar. Es decir, el que pierde acompaña y también tiene cargos».

A pesar de que en reiteradas oportunidades había deslizado la posibilidad de postularse si no había algún postulante que la representara, la ex diputada nacional oficializó ayer su decisión de volver a pelear por la Casa Rosada. El anuncio se dio luego de que le consultaran sobre la indefinición del ex presidente Mauricio Macri respecto a su futuro.

«Yo soy candidata para garantizar la unidad: no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte que termine perjudicando las posibilidades de Juntos por el Cambio», explicó tras la novedad «Lilita».