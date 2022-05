Carrió aseguró que Lorenzetti es socio de CFK

Acusó al juez de operar A Macri, Mo­rales Y Garavano. Anticipó que am­pliará el pedido de juicio político en su contra.

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, volvió a disparar munición gruesa contra el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien acusó sin filtro de estar «golpean­do a la propia Corte». Ade­más dijo que el magistrado buscó operar al ex presi­dente Mauricio Macri; al gobernador jujeño, Gerar­do Morales; y al ex ministro de Justicia Germán Gara­vano, para que respalden el proyecto de ley kirchne­rista sobre el Consejo de la Magistratura.

«Lorenzetti se ha reunido con un operador, al que yo le he pedido juicio político, un hombre que nunca me­reció ser ministro de Justi­cia, que es Germán Garava­no. Le dijo que transmita, supongo que a Macri, que los jueces de la Corte en realidad no querían inte­grar el Consejo de la Magis­tratura. Cosa que, verifiqué con las fuentes, es absolu­tamente mentira», sostuvo la ex diputada nacional.

«Ahí no para: habla con Gerardo Morales, que re­chaza absolutamente lo que le dice Lorenzetti; y habla también con Macri, que no sé su respuesta, pero en la mesa de Juntos por el Cambio no puede salir como quiere Cristina», continuó Lilita.

En declaraciones radia­les, la referente opositora aseguró que el objetivo del ex titular del máximo tri­bunal es «sumar a sectores de la oposición para que haya una ley del Consejo sin el presidente de la Cor­te, en línea con (la vicepre­sidenta, Cristina) Kirchner. Además, acusó al oriundo del distrito santafesino de Rafaela de estar «en con­tacto directo con los que marchan contra la Corte».

Por todo ello, Carrió su­brayó que «hay un juez de la Corte que está gol­peando a la propia Corte» y aseguró que Lorenzetti es «un socio» de la titu­lar del Senado dentro del máximo tribunal, así como también lo acusó de rea­lizar «actos fraudulentos» sobre los otros tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

«El lunes vamos a am­pliar el juicio político a Lorenzetti, que lo tenemos hace años, porque está tratando de usar a la opo­sición, está funcionando como un operador judicial para colaborar con el pro­yecto de ley de Cristina», anticipó.

Por otra parte, al refe­rirse a la interna del Fren­te de Todos, la ideóloga de Cambiemos indicó que Cristina Kirchner «está en alzamiento constitucional contra el presidente Al­berto Fernández porque permanentemente embiste contra el Gobierno».

«Alberto Fernández debe ser uno de los peores pre­sidentes de la historia, pero es el Presidente», remarcó, tras considerar que «hay una presión que tiene visos de golpe de Estado».

ELECCIONES 2023

«La boleta única pro­picia la igualdad de opor­tunidades, esto lo estoy peleando desde el 2009. La boleta única impide el fraude electoral», subrayó Carrió. «Cristina no la quie­re porque quiere el fraude electoral, porque está dis­puesta a que su gente gane de cualquier forma. Eso uno lo ve en el Conurbano donde trabajan sus pato­tas», sostuvo.

Por otro lado, la dirigen­te de la Coalición Cívica se refirió a las organizaciones sociales que reciben subsi­dios estatales: «Tiene que haber 5 a 10 años de prisión para líderes de movimien­tos sociales que usen a los pobres con fines políticos».

Con relación a posibles candidatos de la oposición, Carrió evitó pronunciarse sobre nombres específicos, pero celebró que «Juntos por el Cambio se ordenó, pelea por la República y este camino es importante, hay que seguir en el camino del centro».

«Las drogas sintéticas son las que están envene­nando y matando y hay que investigar quiénes están vendiendo estas drogas», comentó Elisa Carrió y se­ñaló que detrás de este ne­gocio puede haber «una red de laboratorios truchos, que financiaron la campa­ña de Cristina del 2007».

«La Ruta 34 es la ruta creada por el poder para traer la droga de Rosario», aseguró la ex diputada y agregó: «La droga entra de Rosario a Moreno y de allí se distribuye en Buenos Ai­res». «El narcotráfico está en toda la Argentina y la­mentablemente tampoco se forman buenas fuerzas policiales», concluyó.