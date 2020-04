Carlos Tevez respaldó al Gobierno ante el coronavirus

«Si hay que abrir el club, estar en una mesa para entregar mercadería, hay que estar. Ayudar. Lo debemos hacer todos. Los clubes también tienen que meterse, con los jugadores», propuso Carlos Tevez respecto al aislamiento por el coronavirus Covid-19.

En el mismo sentido, propuso: «En vez de ir entrenar por la mañana, que te están pagando un sueldo, tenemos que ir un comedor. Iría encantando. Sé que mi familia está bien, estar con esa gente nos haría más fuertes». Por eso añadió: «Ahí empieza el gran ejemplo. Uno puede hacer videos para que la gente se quede en casa, pero el gran ejemplo sería que todos salgamos y ayudemos a la gente que la está pasando mal«.

«Los barrios pobres es donde más cuesta», reconoció Carlos Tevez sobre el aislamiento por coronavirus Covid-19 y evaluó: «El Estado está haciendo las cosas muy bien. Nosotros como ejemplo podemos ayudar a nuestra gente. Acá hay que estar, no hay camisetas, no hay nada«.

En declaraciones televisivas, Carlos Tevez cuestionó las subas de precios en medio del aislamiento por coronavirus Covid-19: «Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene plata«.

En ese sentido, agregó: «A mí me toca estar hoy en otra situación, pero yo pasé esos momentos, cuando no tenés un kilo de papas o no tenés plata para tu hijo. Al que vive al día a día, se hace muy difícil. Es ahí donde tenemos que estar nosotros y ayudar a la gente que más necesita«.

Por otra parte, en cuanto a la reducción de los salarios de los jugadores que proponen algunos clubes, Carlos Tévez consideró que «cualquier futbolista puede vivir seis meses o un año sin cobrar o con el sueldo mínimo».

«No estamos en comparación con la gente que vive el día a día, que tiene salir y traer para comer al otro día. Tenemos que estar, ayudar, salir, estar en los comedores. Es fácil hablar desde mi casa. La gente que está desesperada, que sabe que si sale de la casa la llevan presa, es lo más preocupante», insistió.