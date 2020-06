Carlos Menem se recupera «muy bien»: pasa a «habitación común»

«Quiero contarles, con toda la alegría de mi alma, que gracias a Dios, mi viejito se esta recuperando muy bien, si todo sigue así, mañana lo pasan a una habitación común. No me alcanzan las palabras de agradecimiento a cada uno que pidió por la salud de mi papá«, celebró la hija del ex jefe de Estado a través de Twitter.

zulema menem @zulemitamenem Quiero contarles,con toda la alegría de mi alma,que Gracias a Dios,mi viejito se esta recuperando muy bien , si todo sigue así,mañana lo pasan a una habitación común. No me alcanzan las palabras de agradecimiento a c/u que pidió por la salud de mi papa @CarlosMenem_LR 7.281 Información y privacidad de Twitter Ads 1.116 personas están hablando de esto

El actual senador nacional del Frente de Todos por La Rioja ingresó el último sábado por la noche al Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires (IADT) con tos seca y dificultad respiratoria.

Debido a esos síntomas su entorno sospechó de un posible caso de coronavirus, pero se le practicaron dos hisopados y ambos arrojaron resultado negativo.

En cambio, la tomografía a la que se lo sometió indicó que el ex presidente padecía «una neumonía en el pulmón derecho, con algo de líquido en la pleura».

«Recen por mi papá», suplicó Zulemita Menem en ese momento, al confirmar que se trataba de «una neumonía muy severa».

Días atrás, el médico personal de Menem, Luis de la Fuente, aseguró que el estado de salud del senador estaba «mejorando» y que se encontraba «con ritmo normal» y se mantenía sin la asistencia de un respirador.

De todas maneras, los médicos lo controlaban de cerca por precaución, debido a que tuvo como antecedente una pequeña insuficiencia cardíaca por la que fue de la arteria carótida en 1993.

PS/MG/OM