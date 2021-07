«Mi hijo hace 20 años pide ayuda», dijo la madre de Chano: letras de Tan Biónica que hablan de cocaína

Efectivamente,. Repasamos ejemplos a continuación:

El primer tema de “Canciones del huracán”, primer disco de larga duración del grupo, empieza con una referencia ineludible: “Sobreviví. Mi novia biónica empolva su nariz en unas tardes cotidianas”. A partir de allí, se sumerge en una narración de cómo los efectos de la cocaína determinan en parte su rutina.

Arruinarse

Inmediatamente después de “Chica Biónica” viene el tema que se transformaría en el primer himno de Chano y compañía. “Y a veces, pienso, cuando me quedo solo. Te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos”, reza el popular estribillo que a primer golpe de vista parece hablar de una compañera. Pero cuando uno explora el mapa completo de la canción, se encamina más hacia el problema de consumo con algunas frases bastante explícitas: “En qué estaba pensando, cuando me vine acá. Tiene que haber alguna buena forma de escapar”.

El huracán

En la canción que en parte le da el nombre al primer disco de Tan Biónica, Chano pinta el retrato de una típica noche de excesos porteña. “Si cada vez que te pienso siento la helada de nuestro invierno. De vez en cuando me acuerdo de vos y yo en el infierno”, narra una de sus frases icónicas.

Tapa de moda

“Yo la miraba y me invitaba al infierno. Me seducía con su mágico sabor. Me está matando pero me estoy divirtiendo. Hay algo en ella que no tiene explicación”. Chano siempre fue un compositor muy claro en sus mensajes.

Lunita de Tucumán

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, el consumo de cocaína aumentó en Argentina en un 67% entre 2008 y 2017. Chano es un tristemente testigo en primera persona de esta situación y así lo describía en el siguiente verso de este clásico de la banda: “La cocaína seca las lágrimas y es el combustible de mi ciudad”.

Ella

La canción que abre “Obsesionario” se convirtió en el hit popular por excelencia de la banda. Entre los fanáticos del grupo casi hay un común acuerdo de que la canción habla abiertamente sobre la cocaína. Referencias como “24 meses sin dormir” o “está bailando mi corazón” parecen darle la razón.

Obsesionario en La Mayor

El tema que le da nombre al segundo disco es un verdadero himno para los fans acérrimos del grupo. Consistente en un retrato de una situación de soledad y decepciones amorosas realmente apabullante, en él Chano incluye una referencia explícita a su consumo de cocaína: “Me preguntaste no tomás, te dije ya no lo hago más y te aburrió la historia”.