Cajeros sin cargo en todo el país hasta el 30 de Junio

Así lo informaron desde el Banco Central y la decisión se tomó como un aporte a las medidas sanitarias para frenar el avance del coronavirus.

El objetivo es que cualquier persona pueda operar en los dispositivos, sin importar a qué entidad bancaria corresponda.Hasta el 30 de junio, los cajeros de todas las entidades financieras del país estarán libres para el uso de las personas en general. No podrán cargos ni comisiones por ninguna de las operaciones.

Se trata de una disposición del Banco Central de la República Argentina como parte de las medidas sanitarias para frenar la circulación del coronavirus.

“Dispusimos que hasta el 30 de junio los bancos no podrán cobrar por ninguna operación de cajeros automáticos del país. El objetivo de no hacer distinción entre clientes y no clientes, es que las personas circulen lo mínimo indispensable durante la cuarentena”, indicaron en la cuenta oficial de Twitter del organismo.

“Esta medida se suma a las que tomamos desde que se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, completaron.