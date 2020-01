Caballo Suárez: Fui un chivo expiatorio del gobierno de Macri

Luego del lanzamiento del “operativo retorno” y apuntando a recuperar la dirigencia del S.O.M.U, Omar «Caballo» Suárez, ex titular del gremio, dialogó en exclusiva con NOVA sobre su destitución durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

Luego de obtener la prisión preventiva con tobillera electrónica, afirmó: “Fui un chivo expiatorio del gobierno de Macri”.

– A usted lo acusaron de varios delitos: lavado de dinero, extorsión, asociación ilícita y entorpecimiento de vías navegables. A la vez declaró que eso fue una «cama». ¿A quién atribuye esa «cama»?

– A mí me llevaron sin lugar a defensas. En ese momento el poder lo manejaba el ex presidente, Mauricio Macri, y «apretó» al Juzgado N°6. Él pedía mi detención a cualquier precio, sin lugar a defensa, traspasando la Constitución. Me tiraron una causa falsa.

– ¿Usted responsabiliza al gobierno de Macri por su estadía en la cárcel?

– No solo eso, yo fui el primer chivo expiatorio, como los compañeros Julio De Vido, Fernando Esteche y todos los presos políticos que fuimos perseguidos y atacados en estos cuatro años de gobierno macrista.

– ¿Se vinculó con otros presos políticos?

– Sí, claro, con todos los compañeros, pero era muy difícil establecer comunicación con ellos ahí adentro.

– ¿Tuvo contacto con personas de la esfera política?

– En este momento prefiero no hablar de eso porque la persecución política aún sigue siendo muy fuerte. La sufrimos junto a compañeros del gremio, miembros de nuestras familias, incluso mi señora y mis hijos, incluso en mi propio pueblo, Monte Caseros en Corrientes, padecieron la persecución desde que yo no estoy ahí. Me han robado lo único que tengo, ya que el Estado me embargó un montón de bienes basándose en la causa de asociación ilícita, por ejemplo mi casa, y las instalaciones del Hotel Puerto Belinda han sido saqueadas completamente.

– ¿A qué apunta después de estos años que estuvo privado de su libertad?

– Mi meta es regresar al gremio, volver a conformar la familia marítima, apostando siempre a la justicia social, a mi Patria y a las banderas de lo nacional y popular, a sacar a la gente de la pobreza y del hambre que dejaron estos años de gobierno. En mi propio pueblo decían que yo era el mafioso que hacía “asistencialismo” durante estos años de miseria. Yo no hago asistencia social, yo voy por la justicia social. Nova