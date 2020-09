Busti: “Voy a defender a muerte a Alberto Fernández”

El exgobernador Jorge Busti dijo que el Presidente “se la aguanta, no es ningún mansito y tiene poder de mando” • Contó que Alberto Fernández le ofreció un cargo, pero que no aceptó: “Hoy prefiero estar en la trinchera, los cargos que he tenido siempre han sido elegidos por el pueblo”, sostuvo

“Hace un tiempo recibí el llamado de Alberto Fernández y me ofreció ir a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); en ese momento le dije que lo iba a pensar y a la semana hablé con Alberto Iribarne (Embajador argentino en Uruguay) y me dijo ‘mandale un whatsapp al presidente y explicale’”.

“A esta altura de mi vida no me pareció oportuno, yo vivo bien, austeramente, ayudo a mis hijos que la pelean y no quería ir a un organismo binacional, que además ahora está muy bien representado por el Dr. Lauritto. Le expliqué luego al presidente que después de haber sido tres veces gobernador, hoy prefiero estar en la trinchera y los cargos que he tenido siempre han sido elegidos por el pueblo» sostuvo.

“Yo le dije al presidente que no necesito ningún cargo para defender su gobierno, tengo la trompada libre para defenderlo y lo voy a hacer con convicción como un ciudadano común y como un militante peronista, habiendo tenido los honores más grandes a los que puede aspirar un entrerriano”, sostuvo.

«Lo defiendo a muerte a Alberto Fernández, a pesar de que le pegan a diario todos los medios hegemónicos de comunicación -que actúan como una oposición salvaje-, porque está administrando con sensatez en medio de una pandemia y nos ha salvado de pagar 37 mil millones de dólares que nos dejó Macri con los bonistas externos; ahora se logró la reestructuración del 99% de la deuda bajo ley extranjera, pero no lo dejan ni festejar un gol, que permanentemente lo atacan con cualquier tipo de cosas”, expresó.

Por último, agregó: “Lo conozco mucho a Alberto Fernández, desde hace casi 30 años más o menos, y es un hombre de una inteligencia mayúscula, pero que además se la aguanta, no es ningún mansito y tiene poder de mando. Demostró en este tiempo que, a diferencia de Macri, puede darle entrevistas a periodistas de cualquier canal y defender con solvencia las acciones de gobierno”.

Recuerdos

Al cumplirse 33 años del primer triunfo provincial del peronismo luego del retorno a la democracia, el ex gobernador Jorge Busti rememoró dicha elección: “Fue una experiencia de mucha mística, de enormes ganas de participar, en un contexto tremendamente difícil desde el punto de vista político ya que el presidente era Alfonsín, quien pese a su gran prestigio ya estaba en una debacle económica. El gobernador era Montiel y el candidato del radicalismo Ricardo Lafferriere, que era el chico diez y se pensaba que podía ser el sucesor de Alfonsín”.

En declaraciones a Radio La Voz de Paraná, Busti sostuvo: “Nosotros tuvimos a favor que en 1986 se hicieron las primeras elecciones internas, en las que hubo una participación impresionante: votaron más de 100.000 afiliados del Partido Justicialista en toda la provincia. Yo gané por una diferencia exigua a Carlos Vairetti, que esa misma noche me llamó y se puso a disposición para lograr la unidad del peronismo entrerriano”.

“En las primeras encuestas que realizaba el gobierno, recuerdo que nosotros estábamos alrededor de 25 puntos atrás de Lafferriere. En aquel entonces, yo solamente aspiraba a poder hacer una elección digna, y así fue que comenzamos a recorrer pueblo por pueblo, con una campaña muy modesta, pero nos fuimos dando cuenta que el peronismo se iba ajustando de a poco y que nuestra prédica calaba en la gente”.

El ex mandatario también hizo hincapié en algunos ejes de aquella campaña: “Planteamos dos puntos centrales, que por supuesto luego lo cumplimos: la jubilación de las amas de casa, algo que en su momento fue la primera reivindicación a la mujer entrerriana y lo hicimos en nombre de Eva Perón; y la otra bandera era brindar becas para nuestros gurises, creando el Instituto Becario, organismo modelo en el país que afortunadamente se convirtió en una política de Estado y continúa hasta la fecha”.

“En aquella elección de 1987 se produjo la renovación del peronismo: ganó Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, y en nuestra provincia fueron electos intendentes jóvenes de mucho prestigio como Elvio Bordet en Concordia o Juan Carlos Stratta en Victoria”.