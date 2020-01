Buscarán que Corrientes también congele la tarifa de transporte público

Organismos públicos promoverían que la provincia y el municipio imiten la disposición de la Nación. Habría novedades para el interior.

El Gobierno nacional dis­puso el congelamiento por 120 días de las tarifas del transporte público de pasa­jeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Para el resto del país no rige la medida. Sin embargo, en la Provincia y en la Municipalidad de Co­rrientes esperan que la se­mana próxima haya noveda­des con los subsidios, lo que permitiría el no aumento del boleto.

En el caso de la provincia, tanto la Defensoría del Pue­blo como la de los Vecinos no descartaron promover una acción para que en el ámbito provincial y comunal se imite la medida nacional.

Una sola voz se oyó des­de el Municipio respecto al congelamiento de tarifas y suspensión de subsidios al transporte, la del secretario de Movilidad y Seguridad municipal, Jorge Sladek, quien afirmó que “no tiene una afectación para las pro­vincias todavía”.

Agustín Payes, titular de la Defensoría de los Veci­nos, aseguró a NORTE de Corrientes: “Lo estamos evaluando. La Defensoría del Pueblo de la provincia es más competente; si no lo ha­cen, lo haremos nosotros. Es más probable”.

Mientras que César Va­llejos Tressens, defensor del Pueblo, aclaró que sólo tienen la posibilidad de pre­sentar o promover algún tipo de acción pero que sólo sería vinculante en el ámbi­to provincial. “La Constitu­ción provincial no prohíbe injerencia en las cuestiones municipales. No podemos interponer algún recurso o amparo en el transporte en el ámbito municipal”.

El anuncio nacional co­nocido el jueves corrió por cuenta del ministro de Transporte, Mario Meoni, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Las tari­fas actuales se mantendrán sin aumentos”, dijo Meoni, y explicó que la medida alcan­za a colectivos y trenes me­tropolitanos y beneficia a 15 millones de pasajeros.

Acerca de la situación en el interior, Cafiero remarcó que existe la autonomía de las provincias. “Somos un país federal, y por lo tanto no podemos exigirles a las provincias que no tomen aumentos. Lo mismo con los municipios que reciben sub­sidios”, explicó.

“Sí, estamos invitando a la misma resolución a las pro­vincias y a los municipios, a sumarse a esta iniciativa de 120 días”, señaló el jefe de Ministros.

Sobre este punto, ayer trascendió que se está tra­bajando en un esquema para que el congelamiento también llegue a las demás jurisdicciones, incluida Co­rrientes.

La idea sería que los go­biernos provinciales man­tengan los mismos apor­tes que realizaron durante 2019, mientras que la Na­ción actualizaría la cifra de los subsidios para cubrir los aumentos salariales de los choferes y una parte del combustible.

Sobre la suba de la tarifa de colectivos que está pen­diente, Sladek manifestó: “Nosotros ya hemos presen­tado todos los formularios a la Nación, ya hemos reali­zado toda la parte procedi­mental requerida y ahora se espera la parametrización de todos los equipos del Muni­cipio de Corrientes; una vez finalizados, se pondrán en comunicación con nosotros para implementar la nueva tarifa”, dijo el titular de la Secretaría de Movilidad y Seguridad de la Comuna ca­pitalina.

Desde la Comuna de Capi­tal manifestaron que se esta­ba “analizando” el anuncio y que todavía esperan que la Nación dé precisiones sobre este esquema. No obstante, otros distritos ya avanzaron con la intención de congelar por cuatro meses las tarifas del servicio.

El próximo 19 de enero se cumpliría un mes de que el Municipio capitalino dis­pusiera la nueva tarifa del transporte público con un aumento superior al 50% del boleto de colectivos que se irá de 19 a 30 pesos.s

Audiencia con la Nación

SOMETEN A REVISIÓN

Política de subsidios

La semana pasada trascendió que el ministro de Transporte de la Nación mantuvo un encuentro con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y se reunirá en breve con el de Salta, Gustavo Sáenz, indicaron fuen­tes de Transporte. Cabe recordar que en Corrientes el Es­tado provincial está asistiendo al sostenimiento de ser­vicios de transporte urbano de pasajeros de jurisdicción municipal, entre ellos de la Capital.

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, en declaraciones ayer hizo referencia al congelamien­to de las tarifas de los co­lectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) por 120 días. Al respecto, comentó que el Gobierno está “revisando toda la política de subsi­dios” asociada al transporte público para no “subsidiar porque sí a cada línea”.

Dentro de las declaracio­nes más destacadas, señaló: “Estamos invitando a todas las provincias y municipios a que adhieran a esta situa­ción. La Nación subsidia el 50% de los subsidios de todo el país. Por eso les es­tamos pidiendo que conge­len las tarifas por 120 días”, planteó Meoni. “Establez­camos un parámetro y de ahí para arriba se subsidia de parte del Gobierno de la Nación. Pero que no haya estos desfasajes en distin­tas partes del país”, añadió.

El ministro explicó que se implementó la suspensión de los aumentos porque “es necesario volver a volcar recursos en un consumo”. “Por eso hemos decidido suspender todos los au­mentos previstos en esta etapa”, explicó. En una en­trevista también se refirió a este tema y explicó que “el transporte de larga distan­cia no está alcanzado por el congelamiento porque no tiene incluidos los sub­sidios del Estado Nacional”.

El funcionario indicó que el Ejecutivo tiene por objetivo realizar “una revi­sión de las 800 líneas que están circulando en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. “No todas las fre­cuencias son necesarias y eso termina impactando en un costo altísimo por año”, consideró. Asimismo, se apunta a analizar “el costo por cada unidad, el corte de boleto de cada línea”. “No queremos subsidiar porque sí a cada línea”, dijo al res­pecto.

El funcionario también se refirió a la situación de las aerolíneas low cost y el retorno de los vuelos regio­nales a Aeroparque.

Con respecto a las com­pañías aéreas low cost, re­saltó que “la política es que se cumpla lo normado por la Administración Nacional de Aviación Civil”. “Nuestro cometido no es garantizar la rentabilidad de las empre­sas, sino que cumplan con la normativa. No tenemos problema en que compitan con Aerolíneas Argentinas, pero no queremos que so­lamente cubran esas rutas, sino otras del país”, a lo que agregó: “Se va a seguir trabajando y los contratos vigentes y rutas extendidas están vigentes. No vamos a retrotraer esa situación. Queremos que haya com­petencia en materia aérea, pero esa competencia no puede ser desleal”s

ALGUNAS PROVINCIAS AVANZAN CON MEDIDAS SIMILARES

Audiencia, adhesión e iniciativas

En las últimas horas se conocieron algu­nas acciones de los estados provinciales por el tema de la tarifa de transporte. En ese sentido se conoció que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se reunirá el próxi­mo martes con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para tratar, entre otros temas, sobre la decisión del Gobierno de congelar las tarifas del transporte pú­blico en el área metropolitana de Buenos Aires por 120 días y el pedido para que las provincias adhieran a la medida. Fuentes de la Casa de Gobierno pampeana informaron que el encuentro responde a un pedido de audiencia de Ziliotto para tratar diversos puntos, entre ellos el anuncio del Estado na­cional sobre el congelamiento en las tarifas del transporte.

En Misiones, Mendoza y Mar de Chiquita fueron los primeros distritos que congela­ron las tarifas de transporte. En Neuquén y Mar del Plata ya se presentaron iniciativas en ese sentido. En Chaco, el gobernador Jor­ge Capitanich anunció que en el área metro­politana de la provincia se continuará con el proceso de fijar el nuevo valor del boleto de colectivos.

El intendente de la localidad bonaerense de Mar Chiquita, Jorge Paredi, resolvió dejar sin efecto el aumento previsto desde la hora 0 de hoy y que iba a pasar de $40 a $55, es decir un 30% más caro.