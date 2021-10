Bella Vista: Presentaron los equipos que jugarán el Provincial Infantil 2021

Autoridades de la Liga Bellavistense de Deportes y de la Municipalidad de Bella Vista presentaron a los combinados de Fútbol Sub 1 y Sub 15 que participarán del Provincial de Selecciones. El equipo Sub 11 estará dirigido por Alejandro Micheli y el Sub 15 por Guillermo Insaurralde.

Con palabras de bienvenida a cargo del intendente Walter Chavez, la Liga Bellavistense de Deportes y el gobierno local presentaron a los equipos de fútbol que se aprestan a jugar el Provincial de Selecciones Infantiles en la zona Costa del Río Paraná donde se cruzarán con Goya y Esquina en partidos de ida y vuelta a partir del sábado 30 de octubre.

“En esta oportunidad vamos a hacer la presentación formal de estos dos equipos que nos van a representar en los próximos torneos regionales y especialmente en esta edad donde los chicos pueden mostrar sus mejores habilidades como así también el trabajo de los entrenadores, poniendo en relieve la constancia y el amateurismo que los identifica”, expresó Chavez al abrir la conferencia.

Seguidamente el presidente de la liga local contador Cristian Hermosís habló de las virtudes que tiene el deporte en sí mismo “que los hace crecer con reglas, con disciplina y con un criterio de trabajo conjunto.

Nos pone muy contentos estar en este momento porque cuando salimos de Bella Vista nos hacen llegar el reconocimiento para nuestro fútbol donde los padres son fundamentales para la continuidad de los éxitos”, dijo sin dejar de agradecer al escribano Chavez y a la intendente electa Noelia Bazzi.

“Estamos estamos seguros de que el deporte seguirá siendo una política de Estado”, concluyó el dirigente.

Por su parte Bazzi manifestó “me parece excelente el trabajo que vienen haciendo y de hecho asumo el compromiso a partir del 10 de diciembre para seguir trabajando juntos entre la Liga de Deportes y el Gobierno Municipal. Felicitaciones y muchos éxitos para estos equipos que nos van a representar en el fútbol a nivel de Selecciones”.

Finalmente y antes de la foto de rigor con los planteles, el presidente del Fútbol Infantil de la Liga Bellavistense de Deportes Juan Insaurralde refirió que “siempre estamos hablando de la costa del río Paraná y la costa del río Uruguay como zonas; son campeonatos cortos porque se trabaja sobre una cuestión básica de logística y económica teniendo como sedes Bella Vista, Goya y Esquina.