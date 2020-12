Bella Vista: Continúa el ciclo virtual municipal bellavistense

La Municipalidad de Bella Vista continúa el desarrollo de sus ciclos especiales on-line “Es hoy” y “Almacén Virtual” con los cuales se inspira el conocimiento de los nuevos criterios que a título global se imponen en cuestiones medioambientales y de las economías de base, a partir del emprendedurismo como también de los ejemplos que posee la comunidad.

Coordinado por la Secretaría de Planificación Estratégica, el gobierno local continúa sus entregas virtuales siguiendo dos ejes principales donde se destacan el medioambiente y la actitud emprendedora de personas particulares y grupos asociados. En la última emisión de “Es hoy” se enfocó la realidad del medioambiente a nivel local. En el mismo se trató el tema de la Planta de Tratamiento y Centro de Almacenamiento de Envases Fitosanitarios (Ley 27.279).

Entrevistados por el licenciado Víctor Aguirre, asistieron invitados los secretarios de Infraestructura ingeniero Gastón Carcaño, de Producción ingeniero Leopoldo Yanguas y de Salud y Medioambiente, doctor Ramón Bouchard. Carcaño abordó entre otros temas la actualidad de la Planta de Tratamiento de Residuos, con participación activa de los contribuyentes desde la clasificación en origen.

El ingeniero Yanguas hizo referencia al Centro de Almacenamiento de Envases Fitosanitarios; los alcances de la Ley 27.279 y la importancia de tener un lugar para realizar estas acciones de protección ambiental. Así mismo el doctor Bouchard valoró la Política de Estado de los países que verdaderamente crecen subrayando el concepto de Crecimiento que “no se mide desde el punto de vista económico sino desde el concepto y la educación sobre el tratamiento de la basura y residuos que tenga esa comunidad”.

En la emisión del “Almacén Virtual” los espectadores pudieron compartir una entrevista a la doctora Graciela Mansutti; ex directora del Hospital El Salvador, ex Concejal y ex secretaria de Salud de la Municipalidad de Bella Vista. Entrevistada por su colega Ramón Bouchard, la profesional repasó su infancia en Lomas Norte, su educación primaria y su bachillerato en Colegio Nuestra Señora de Itatí.

Desde los primeros años soñaba con ser partera y por consejo de su tío y padrino el doctor Juan Ángel Briend estudió medicina en Corrientes Capital, rememoró sin dejar de destacar el apoyo de su familia, su esposo y sus tres hijos. «Siempre traté de ser una buena madre y buena profesional acompañando al paciente en todo momento», dijo Mansutti apoyando la posición de salvar las dos vidas.

Finalmente las artesanas Dolores Insaurralde y Paula Barrios presentaron una amplia variedad de dulces en conserva y habilidades en el arte del crochet.