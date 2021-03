Bella Vista: Chavez firmó convenio con el ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El intendente de Bella Vista escribano Walter Chavez firmó en Corrientes el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con municipios del interior poniendo en el centro de la escena la problemática de violencia de género. Los municipios darán asistencia y protección en los casos de alto riesgo, indicaron las autoridades.

Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos doctor Buenaventura Duarte y el ministro de Coordinación y Planificación doctor Horacio Ortega, tuvo lugar en el Salón Verde, la firma de un Convenio de Cooperación con los municipios de Bella Vista, San Cosme, Itá Ibaté, Municipio de Carolina, Concepción del Yaguareté Corá y Gobernador Martínez.

El mencionado acuerdo sigue la premisa de integrar y mejorar la coordinación entre el Gobierno Provincial y las comunas, respaldando “el correcto desarrollo de actividades, capacitaciones, transferencia de conocimientos, debates y extensión del trabajo en conjunto para la asistencia social, psicológica y asesoramiento jurídico de casos de mujeres en situación de vulnerabilidad”.

Luego de la firma el escribano Chavez fue invitado a reseñar la posición departamental respecto a la temática y éste agradeció el acompañamiento del Gobierno de Corrientes para seguir trabajando en el tema y “seguramente este enfoque traerá aparejados otros ejes estratégicos para ir resolviendo los problemas que actualmente atraviesa nuestra sociedad y especialmente la mujer como víctima de violencia y abusos”, dijo.

Seguidamente el ministro de Justicia y Derechos Humanos doctor Buenaventura Duarte comentó “El gobernador me pidió expresamente que integremos a los municipios y ayer hablando con el intendente de Bella Vista en su ciudad, Walter de inmediato me dijo que se va a integrar a nuestra plataforma de trabajo y me confirmó su presencia hoy aquí con nosotros para la firma del Convenio de Cooperación.

Entre otras acciones de fortalecimiento, tenemos en vista un plan de formadores, observando que en las escuelas existen problemáticas puntuales, y a raíz de ello antes de fin de mes estaremos presentando un esquema en conjunto con el Ministerio de Educación”, señaló el ministro sin dejar de agradecer a los intendentes por su adhesión.