Bella Vista: Chavez brindó junto a su gabinete por Navidad y Año Nuevo

El intendente Walter Chavez recibió en su domicilio a la totalidad de su gabinete con quienes compartió una cena y al mismo tiempo, en un espacio distendido, invitó a los distintos funcionarios a explayarse en “las acciones que hemos desarrollado durante el año, donde seguramente fueron más nuestros aciertos que nuestros errores”, dijo el mandatario.

El jefe departamental de Bella Vista convocó a su equipo de trabajo a compartir una velada informal en la que Chavez junto a su esposa Lorena fueron anfitriones y donde el objetivo, tal lo señaló el jefe de la ciudad, fue proponer un brindis por lo logrado durante el sexto año de su segundo mandato como intendente municipal.

En ese contexto al hacer uso de la palabra el mandatario dijo “primero quiero agradecerles su presencia en esta mesa porque creo que a pesar de lo cotidiano y las dificultades que ello representa, somos un equipo que funciona y en mayor o menor medida sentimos satisfacción por lo que estamos logrando para nuestra ciudad.

Seguramente en la síntesis aparecerán muchos errores, pero estoy seguro que fueron más nuestros aciertos y lo más importante es que nuestra gestión mantiene el compromiso de continuar desarrollando y poniendo en los primeros planos de la provincia a Bella Vista”, expresó dejando abierta la reunión para que los secretarios y directores puedan explayarse en otras conclusiones.

La cena no obstante el momento de las breves alocuciones, transcurrió de manera sencilla donde no faltaron las anécdotas al cabo de un año intenso de trabajo. Tampoco faltaron estuvieron ausentes las definiciones políticas que si bien no están totalmente confirmadas, es un hecho que el gabinete tiene nuevos componentes para el 2020, tal es el caso de un ex concejal que ya está en funciones como titular de Gobierno.