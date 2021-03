Bella Vista: Chavez anunció mejoras salariales para agentes municipales

El intendente de Bella Vista Walter Chavez junto al viceintendente doctor Andrés Sánchez y la titular de Hacienda y Finanzas contadora María Mónica Rollet, anunció una serie de medidas de carácter salarial que se aplicarán a partir del mes de marzo. No obstante, el mandatario recordó que su administración ya otorgó en enero un aumento del 15% y un Plus de $2.000.

Durante una Conferencia de Prensa ofrecida en la Casa de la Cultura “Pedro Mendoza”, el jefe del Departamento Ejecutivo de Bella escribano Walter Chavez Vista enfatizó el perfil salarial que su administración sostuvo durante ambos mandatos consecutivos y en ese sentido expresó “hacemos estos anuncios que regirán hasta fin de año y eso muestra la previsibilidad de nuestra gestión”.

En la formalidad de la recomposición el gobierno local tiene previsto con los compromisos de marzo un aumento no remunerativo incorporado al sueldo básico de un 15% y una ayuda escolar de $3.000. En el presente mes además se aumentaron Asignaciones Familiares entre el 65% y el 100%, más un Plus de $3.000.

Con el mes de abril se dará un aumento no remunerativo del 15%. En junio junto al primer SAC (Sueldo Anual Complementario ó Aguinaldo) se pagará un Plus de $5.000. En julio se repetirá el aumento no remunerativo del 15% y desde julio a noviembre se brindará a los trabajadores municipales de todas las escalas un Plus de $4.000.

“Creemos que estamos cumpliendo con las expectativas de los trabajadores para que puedan calcular su economía familiar. Estos beneficios no son solo para los empleados municipales sino también estamos contemplando a las Cooperativas de Trabajo con las cuales en breve vamos a renovar los contratos pertinentes”, indicó Chavez.