Bella Vista: Chavez agradecido por el trabajo frente al COVID-19

En el día de la conmemoración histórica del el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el intendente de Bella Vista escribano Walter Chavez agradeció el esfuerzo de la comunidad en la lucha contra el COVID-19 “que representa uno de los desafíos más grandes de éstos tiempos en el terreno sanitario global”, reflexionó el mandatario.

Al cumplirse un año más de los homenajes al Libertador de Tres Naciones, la ciudad de Bella Vista a través de sus representantes municipales realizó un breve acto en el cual las máximas autoridades formalizaron la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda al Padre de la Patria en la plaza Pedro Ferré y en la plazoleta San Martín del Barrio Norte.

En la previa el conjunto de funcionarios acompañados por el equipo directivo de la Escuela Secundaria del Barrio Norte encabezados por el rector profesor Sergio Pared, procedió al traslado del pabellón nacional e izamiento en la plaza central donde instantes después con especial solemnidad el jefe departamental honró la memoria del máximo prócer argentino.

No obstante el homenaje, el intendente Chavez aprovechó el feriado nacional para enviar un mensaje de agradecimiento a la población al tiempo que adelantó que “este martes a las 11 de la mañana me reúno con el Comité de Crisis para analizar la habilitación de todas las actividades que estaban suspendidas hasta la medianoche, y que éstas puedan retomarse tales como estaban antes del caso positivo que por suerte no trajo mayores consecuencias”, dijo.