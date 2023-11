Bella Vista: Bazzi recorre las costas de la ciudad evaluando la creciente del Paraná

Al referirse al panorama observado desde el río durante una recorrida junto a la Prefectura Naval, la jefa comunal bellavistense comentó “Estar en emergencia es estar atentos a todos los sectores y a las circunstancias y somos conscientes de que debemos estar cerca de la gente que vive en la ribera.

Por eso todos los días estamos recorriendo con la secretaria de Desarrollo Humano la costa de nuestra ciudad donde tenemos dos familias autoevacuadas y otras tres bajo observación para asistir en caso que fuera necesario.

Familias que estén con agua en sus casas no son muchas gracias a Dios no es tan complicado nuestro panorama. Pero si sigue creciendo las cosas se pueden complicar. Mientras tanto nosotros estamos llegando con módulos de alimentos y respetando a quienes no quieren abandonar sus viviendas.

A todos los afectados les decimos que tienen que tomar contacto con el área de Desarrollo Humano poniendo en conocimiento algunas situaciones que puedan escapar a la mirada del Estado.

Nuestra prioridad es ésta y vemos que la situación nos demanda todo el tiempo. Debemos estar atentos y alertas estudiando los informes de Defensa Civil y de los servicios meteorológicos”, señaló la mandataria solicitando no obstante a los navegantes –lanchas deportivas y embarcaciones en general- evitar salidas que generan oleaje complicando la situación de las poblaciones ribereñas.