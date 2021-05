Becas Progresar: dan detalles de la prórroga del plazo de inscripción

La Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, Graciela Morgade, habló en exclusivo con «Radio Dos» sobre la prórroga del plazo de inscripción a las Becas Progresar para sus líneas «Finalización de la Educación Obligatoria”, “Fomento de la Educación Superior” y “Fomento de la Educación Superior en Enfermería” hasta el 21 de mayo de este año.

La Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, Graciela Morgade, sobre la prórroga del plazo de inscripción de las Becas Progresar, expresó que «esta nueva prórroga surge de la necesidad de continuar brindándole oportunidades a los sectores más vulnerables de la población».

«La inscripción se puede realizar desde la web del Ministerio de Educación de la Nación https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar y de Anses www.anses.gob.ar/progresar, o a través de la APP Progresar +» mencionó.

Requisitos Progresar nivel obligatorio:

– Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o, o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país y contar con DNI.

– Ser alumna/o regular de una institución educativa.

– Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

– Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

– Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

– Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Requisitos Progresar nivel superior

– Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o, o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país y contar con DNI.

– Ser alumna/o regular de una institución educativa.

– Tener entre 18 y 24 años de edad cumplidos.

– Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos.

– Estudiantes de enfermería sin límite de edad.

– Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.

– Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.

– Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El presupuesto 2021 para las becas Progresar asciende a más de $27.000 millones, aumentando la inversión del Estado nacional en un 163.7 por ciento en el acompañamiento de las y los alumnos para que puedan darle continuidad a su trayectoria educativa. Para este año habrá incrementos desde el 40% hasta más del 160% en los montos, además, contempla el pago de 12 cuotas al año.

Asimismo, la Subsecretaria de Participación y Democratización Educativa, Graciela Morgade, afirmó que «los recursos se verán ampliados con el ingreso por la recaudación del Aporte solidario y extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia».

En el año 2015 la adjudicación de las Becas Progresar alcanzó a 904.950 personas, ese número disminuyó a 581.547 en el 2018, pero este año se proyecta aumentar la cantidad de becas llegando a las 800.000.

A su vez, la funcionaria nacional, mantuvo que «el Ministerio de Educación de la Nación busca fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional».

El Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos se creó en 2014 con el fin de generar oportunidades de inclusión social a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral.

Las cuotas mensuales de las becas son los siguientes:

Educación Obligatoria

$ 3.600

Formación Profesional

$ 3600

Terciario

Estudiantes de 1º y 2º año $ 3.600

Estudiantes de 3º y 4º año $ 3.800

Carreras universitarias

Estudiantes de 1º y 2º año $ 3.600

Estudiantes de 3º y 4º año $ 3.800

Estudiantes de 5º año $ 4.600

Carreras terciarias – Ex Estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes)

Estudiantes de 2º año $ 3.920

Estudiantes de 3º y 4º año $ 5.110

Carreras universitarias – Ex Estratégicas (no aplica a nuevos ingresantes)

Estudiantes de 2º año $ 4.340

Estudiantes de 3º año $ 5.740

Estudiantes de 4º año $ 7.490

Estudiantes de 5º año $ 9.660

Enfermería Terciario

Estudiantes de 1º año $5.000

Estudiantes de 2º año $6.000

Estudiantes de 3º año $7.000

Estudiantes de 4º año $8.000

Enfermería Universitario

Estudiantes de 1º año $5.000

Estudiantes de 2º año $6.000

Estudiantes de 3º año $7.000

Estudiantes de 4º año $8.000

Estudiantes de 5º año $9.700