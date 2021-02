Barby Silenzi confesó que practica el poliamor con el Polaco

La bailarina sorprendió a todos en Intrusos al contar que a la hora de la intimidad con su pareja suman a otras personas.

En medio de los constantes rumores de infidelidad que rodean a su pareja con el Polaco, Barby Silenzi pateó el tablero y en una nota con Intrusos contó que con el cantante practican el poliamor. Aunque con una “aclaración” importante: tienen relaciones con otras personas… pero siempre juntos.

La revelación llegó cuando Rodrigo Lussich le preguntó: “¿Qué postura tenés vos con respecto al poliamor, al amor libre? ¿Ustedes tienen un código abierto con el Polaco? Porque a veces no sabemos si el problema son las canas al aire o si está todo bien para hacer cualquier cosa”.

Entonces, Barby confió: “El tema es así: nosotros tenemos algo abierto. Pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado”.

Al escucharla, Lussich repreguntó: “O sea, ¿si participa alguien es con los dos, no por afuera?”. Y ella respondió: “Claro, tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo (en la intimidad)”.

Sobre la personalidad de su pareja, que tiene fama de rompecorazones, aseguró: “Él se hace mucho el canchero pero él es muy celoso. Él es de la boca para afuera él pero después se muere de celos”.

¿Con qué famoso fantasea la pareja? “Nuestro permitido es juntos, no separados, y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”.

La panelista invitada Sheila González quiso saber: “Todo bien con las mujeres, ¿ahora el Polaco acepta a un hombre?”, a lo que Barby respondió que “sí, por supuesto, él acepta”. Pero cuando le preguntaron a qué famoso le gustaría sumar a su intimidad, la bailarina contestó: “Hombres no tenemos…”.

