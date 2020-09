Axel Kicillof anunció el aumento para los policías bonaerenses

La suba llevará a 44 mil pesos el salario de bolsillo de 39.500 oficiales. Además se triplica el valor de las horas extra y pasa de 1130 pesos a 5 mil pesos el monto para adquisición de uniformes. Ambos rubros estuvieron congelados durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anuncia el Plan Integral de Seguridad que, entre otras cuestiones, contempla un aumento salarial para los policías bonaerenses. La suba llevará a 44 mil pesos el salario de bolsillo de 39.500 oficiales. «Se aplicará esta misma proporcion a la misma jerarquia mientras se logra calibrar nuestra estructura», afirmó Kicillof y pidió que se levanten las protestas.

También informó que se aumentará el monto para la compra de uniformes, que estaba congelado en 1130 pesos y ahora pasará a ser de 5 mil pesos. Además, subirá el valor de las horas extras, que también estuvo congelado durante todo el gobierno anterior: era de 40 pesos y se triplicará para llegar a los 120 pesos.

«Estamos dando una respuesta contundente, histórica, de fondo», señaló Kicillof y afirmó que espera que no se repitan las protestas que se dieron en los últimos días frente a su residencia y a la quinta de Olivos. «Si no, vamos a comprender que es una cuestión política», remarcó.

«Vamos a dar pero pedir, vamos a ser muy exigentes»

«Aquel policía que siga haciendo horas adicionales va a cobrar arriba de 60 mil pesos», detalló Kicillof y precisó que las mejoras serán aplicables también a los agentes del Servicio Penitenciario bonaerense. «Quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje, es una equiparación de un reclamo que tiene muchísimo tiempo, sostuvo el gobernador y completó: «Es dar un salto de calidad y de fondo en el profesionalismo de la policía de Buenos Aires. A igual trabajo, igual remuneración. A la misma remuneración tienen que corresponder las mismas exigencias y obligaciones. Vamos a dar pero pedir, vamos a ser muy exigentes, pero lo vamos a acompañar con este reconocimiento».



Kicillof agregó que se dará a la bonaerense «un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares que tienen las fuerzas federales». «Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich que nos va a permitir avanzar en la jerarquización de nuestra fuerza», añadió.

«No se puede implementar un plan de seguridad como el que necesitan los y las bonaerenses con una policía con sueldos deteriorados«, dijo el gobernador. Agregó que «los salarios de los policías tienen que estar a la altura de las circunstancias». «La gestión anterior había prometido equiparar los salarios de la policía de la Provincia al de otras fuerzas. No se hizo. No solo no fue verdad, sino que cayó un 30 por ciento. El salario de la policía fue el que mas se resintió de todos en los cuatro años anteriores», expresó Kicillof.

Respecto al reclamo por una mejora en la atención a la salud de los efectivos, el gobernador anunció que se incorporarán dos hospitales como prestadores específicos de la policía de la provincia. «Vendrá con un refuerzo a la asistencia psicológica y se hará en conjunto con nuestro Ministerio de Salud», sostuvo.

Kicillof sostuvo que el Plan Integral de Seguridad complementa las inversiones 37.700 millones de pesos que anunció la semana pasada y que irán a nuevo equipamiento, la construcción de 12 nuevas unidades penitenciarias y más tecnología.

Fondos de coparticipación para la provincia de Buenos Aires

Después de tres días consecutivos de protestas de agentes policiales

, con reclamos que este miércoles llegaron a la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para que la provincia de Buenos Aires haga frente a ese aumento salarial.

Este fondo -cuya creación quedó oficializada hoy con su publicación en el Boletín Oficial- se financiará con el 1 por ciento de los recursos coparticipables adicionales que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba recibiendo para cubrir los gastos del traspaso de la Policía Federal, dispuesto en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri.

Ese punto de coparticipación representará para la provincia unos 40.000 millones de pesos anuales, aproximadamente un mes de recaudación propia. Parte de esos recursos serán destinados al incremento salarial de los efectivos policiales.

El mandatario bonaerense afirmó en su cuenta de Twitter que ese fondo permitirá recuperar recursos que «históricamente» pertenecieron a los bonaerenses y «poner la Provincia en marcha».

«La decisión de aumentar la coparticipación, recuperando recursos que históricamente pertenecieron a las y los bonaerenses, nos permitirá empezar a corregir desequilibrios estructurales y poner la #ProvinciaEnMarcha», aseguró.