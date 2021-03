Ataque terrorista en Suecia: un joven de 20 años apuñaló a ocho personas en la calle

Hay tres víctimas graves. Los servicios de inteligencia buscan posibles vinculaciones con grupos violentos.

Ocho personas fueron apuñaladas en un ataque en la vía pública investigado como “terrorista”. Fue en Vetlanda, en el sur de Suecia. El atacante es un joven de 20 años que sacó un cuchillo y empezó a apuñalar a todos a su alrededor.

La conmoción fue inmediata hasta que la policía, alertada, llegó al lugar. El joven fue herido y detenido por la policía. En plena investigación, el vocero policial indicó que trabajaban con la hipótesis de un “crimen terrorista” y un “intento de asesinato”.

“Hay detalles de la investigación que hacen que trabajemos sobre posibles motivaciones terroristas. Pero no puedo precisar de qué se trata”, indicó Malena Grant, jefe de la policía de la región de Jönköping.

Elsospechoso, que fue hospitalizado por las heridas que recibió cuando fue detenido, no está en condiciones de ser interrogado por los investigadores. La policía lo tenía identificado por delitos menores y es un residente de la región.

“Condeno este acto terrible. Afrontamos esos actos atroces con la fuerza colectiva de la sociedad”, dijo el primer ministro, Stefan Löfven al ser consultado.

Ahora, la policía “evalúa permanentemente si se necesitan tomar medidas de seguridad y estamos dispuestos a hacerlo si es necesario”, dijo en las redes sociales.

Tanto la policíacomo los servicios de inteligencia suecos están colaborando y cruzando datos, mientras analizan redes sociales y contactos del atacante.

Los servicios de inteligencia consideran la amenaza terrorista como elevada y se suelen efectuar ajustes con regularidad, sobre todo después de los últimos atentados cometidos en territorio europeo. El ataque de ayer tuvo lugar en cinco lugares, separados por varios centenares de metros, según la policía.

“Estaba volviendo a casa cuando mi mejor amigo me escribió: ‘¡No salgas!’”, contó Olivia Strandberg, una vecina entrevistada por el canal de tv local SVT. “Es tan irreal, vivimos en una ciudad tan pequeña. Una no cree que algo así pueda ocurrir”, declaró.

“Son acontecimientos terribles y va toda mi solidaridad hacia las víctimas y sus allegados. Por el momento no sabemos exactamente lo que pasó y cuál era el motivo”, declaró en un comunicado el ministro de Interior, Mikael Damberg.

Dos atentados en Suecia desde 2010

En 2017, un solicitante de asilo uzbeko que vio rechazada su demanda mató a cinco personas al atropellarlas con un camión robado en Estocolmo. Fue condenado a cadena perpetua en junio de 2018.

En diciembre de 2010 un hombre intentó un ataque suicida con bomba también en la capital, pero sólo causó heridos leves.

No obstante, los funcionarios señalaron que “el motivo aún no está claro” porque el hombre “aún no ha sido interrogado”, informó el diario Aftonbladet. La policía aseguró que no hay indicios de que el detenido actuase en compañía de otras personas y recalcó que la situación se encuentra actualmente “bajo control”.