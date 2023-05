ANSES: todos los pagos de la primera semana de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el martes que viene, 2 de mayo de 2023, con los pagos del quinto mes del año. CALENDARIO DE PAGOS COMPLETO.

En la primera semana se pagarán Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Pensiones No Contributivas (PNC).

Bono de ANSES para jubilaciones y pensiones

«Vamos a continuar implementando un refuerzo mensual que se pagará durante los meses de marzo, abril y mayo, hasta el próximo aumento por movilidad», informó ANSES.

El refuerzo será de $15.000 por mes para titulares de jubilaciones y pensiones que reciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo de forma progresiva hasta $5.000 mensuales para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos.

Las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen a:

Pensión Universal para el Adulto MayorPensión no Contributiva por VejezPensión no Contributiva por InvalidezPensión no Contributiva Madre de 7 hijas/osPensiones Graciables a cargo de ANSESOtras Pensiones no Contributivas

Pagos de ANSES de mayo 2023: cronograma completo

La ANSES informó los calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.

Asimismo, la ANSES sigue remarcando que los jubilados y pensionados de la mínima reciben la tercera cuota del refuerzo de 15 mil pesos, que decrece hasta los 5000 pesos para los que perciban hasta dos haberes mínimos.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de mayo DNI terminados en 1: 10 de mayo DNI terminados en 2: 11 de mayo DNI terminados en 3: 12 de mayo DNI terminados en 4: 15 de mayo DNI terminados en 5: 16 de mayo DNI terminados en 6: 17 de mayo DNI terminados en 7: 18 de mayo DNI terminados en 8: 19 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 24 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 29 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 30 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 31 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de mayo DNI terminados en 1: 10 de mayo DNI terminados en 2: 11 de mayo DNI terminados en 3: 12 de mayo DNI terminados en 4: 15 de mayo DNI terminados en 5: 16 de mayo DNI terminados en 6: 17 de mayo DNI terminados en 7: 18 de mayo DNI terminados en 8: 19 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de mayo DNI terminados en 1: 11 de mayo DNI terminados en 2: 12 de mayo DNI terminados en 3: 15 de mayo DNI terminados en 4: 16 de mayo DNI terminados en 5: 17 de mayo DNI terminados en 6: 18 de mayo DNI terminados en 7: 19 de mayo DNI terminados en 8: 22 de mayo DNI terminados en 9: 23 de mayo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 12 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 15 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 16 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 17 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 18 de mayo

Asignaciones Pago Único

Todas las terminaciones de documentos: 8 de mayo al 12 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 2 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 3 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 4 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 5 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 8 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documentos: 9 de mayo al 12 de junio

Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: 23 de mayo DNI terminados en 4 y 5: 24 de mayo DNI terminados en 6 y 7: 29 de mayo DNI terminados en 8 y 9: 30 de mayo