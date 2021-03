Aníbal Fernández se ofrece como salvador, con una condición

“No estoy dispuesto a ir a Corrientes si no es para ganar. Eso requiere que todos estén convencidos de que lo podemos hacer; juntar las cabezas no es cosa fácil”, dijo el actual interventor de Yacimientos Río Turbio días atrás en una entrevista radial. La referencia de uno de los mejores voceros que tiene el kirchnerismo era directa: les pedía a Carlos “Camau” Espínola, Ricardo Galantini y Fabián Ríos, los tres referentes del PJ de Corrientes, que depongan intereses personales y cierto desánimo en torno a las chances de derrotar al gobernador radical Gustavo Valdés, que hacia septiembre u octubre buscará su reelección.

“Ojalá venga. Sería la única manera de que el PJ haga oposición. Tenemos unos legisladores que congelan con su tibieza”, comentaba un referente del peronismo en la tierra del surubí, en crítica directa hacia sus compañeros de partido.

Desde el gobierno de Valdés, que conserva una “correcta” relación con la Casa Rosada, observan con atención los movimientos de Fernández, aunque se muestran confiados en derrotar al PJ y extender el dominio radical, que incluye tres períodos de Ricardo Colombi, uno de su primo Arturo, y el presente de Valdés.

Precisamente Ricardo Colombi –hoy cabeza de los senadores de la UCR– despertó el enojo del candidato a interventor contando, con poca inocencia, que Fernández estaría este martes en la provincia. “Es un pillo”, lo definió el exministro del Interior, que ya dejó en claro que sin un guiño del presidente Alberto Fernández no asumirá el rol de “bombero” en tierras correntinas.

La inesperada “ala izquierda” de Rodríguez Larreta

En su afán por ampliar la base de sustentación de su proyecto electoral, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya dio aval a su ministra de Desarrollo Social y Hábitat, María Migliore, para que avance con una organización inédita denominada La Popular, que agrupa a referentes de los barrios carenciados y villas de la ciudad, con los que trabaja a diario la joven funcionaria.

“No esperamos resultados electorales inmediatos, solo buscamos representar una voz diferente en nuestro espacio, en un contexto en el que el peronismo tiene una historia muy fuerte”, expresaron cerca de la ministra, cuyo grupo –integrado en su mayoría por mujeres– tuvo su “debut” público en las manifestaciones del lunes vinculadas con el Día Internacional de la Mujer.

De buen vínculo con los movimientos sociales, con los cuales motoriza las urbanizaciones y mejoras en los barrios populares de la ciudad, Migliore suena como carta electoral para Rodríguez Larreta, que ya se prepara para una dura batalla por las listas con el sector que encabeza Patricia Bullrich, siempre refractaria a los acuerdos que la exministra Carolina Stanley suscribía con esos mismos grupos.

Su nombre, como el de otros exfuncionarios, desapareció de los medios de comunicación. Pero el rabino y exministro de Medio Ambiente Sergio Bergman sigue en contacto con el expresidente Mauricio Macri, hasta el punto de esperar un “segundo tiempo” bajo su mando, en el caso de que Juntos por el Cambio regrese al poder. “Está bien, con sus cosas, en los próximos dos años tiene muchos compromisos”, dicen cerca de Bergman, que ya radicado en Estados Unidos espera para dentro de unas semanas su asunción formal como titular de la Unión Mundial de Judaísmo Progresista, cargo que también lo obligará a pasar un tiempo en Israel. “Mauricio va a tener que estar preparado, porque el próximo partido tal vez se juegue sin arcos y sin árbitro”, le comentó Bergman a un amigo del macrismo, en referencia al creciente poder que Cristina Kirchner –asegura– está tomando en el oficialismo. “Igual no importa qué ocurra en el corto lapso, yo me preparo por si el técnico me necesita para el segundo tiempo”, ironizó el exministro, en relación con el libro Primer tiempo, que el expresidente presentará pasado mañana, y a la chance de que finalmente busque su reelección en el hoy lejano 2023.

