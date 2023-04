Aníbal Fernández apuntó a De Pedro por las PASO con el Presidente: «Absolutamente desubicado”

Los cruces se dieron en momentos en que el kirchnerismo aceptó la posibilidad de competir en las PASO contra el presidente Alberto Fernández.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que su par del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, fue «absolutamente desubicado» al criticar al presidente Alberto Fernández por su estrategia de ir a las PASO para definir a un candidato.

Luego de que el dirigente kirchnerista señalara que habrá PASO por decisión «unipersonal» del jefe de Estado, Fernández salió al cruce y señaló: «Parece ser que el ministro del Interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias».

Al ser consultado sobre si le parecía «normal» que un funcionario cuestionara al Presidente, expresó: «No, no me parece normal, me parece absolutamente desubicado».

«No es Wado el que lo decide, lo decide la ley y la ley ya estaba establecida. El Presidente no hizo un decreto con el cual incorporase ese tema para tratar en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. No es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos», dijo Aníbal

Fernández sobre las primarias.

Este martes por la noche, De Pedro advirtió que “el Presidente diseñó una estrategia donde muchos sectores del Frente le pidieron discutirla».

«No hubo ni existió el ámbito, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica; y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección en la que haya PASO (Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), donde el Presidente se va a presentar», resaltó el titular del Interior en declaraciones a C5N.

Y agregó: «Con lo cual sería muy bueno que el Presidente se presente, que el resto del Frente de Todos pueda armar una alternativa y la gente pueda definir cuál es el mejor candidato o candidata”.