Alicia Locatelli de Rubín asumiría este miércoles la delegación del PAMI en Curuzú Cuatiá

La docente Alicia Locatelli de Rubín, estaría asumiendo en las próximas horas al frente de la Delegación Curuzú Cuatiá de la obra social más importante de la Argentina para nuestros adultos mayores, que la conforma el PAMI como Programa de Atención Médica Integral en todo el país.

La ex diputada provincial y ex intendente de Curuzú, Alicia Locatelli, es esposa del ex diputado nacional Carlos Gustavo Rubín, con quien conforma una familia con cuatro hijos, radicados en esa ciudad del centro provincial, donde el ex jefe comunal actualmente es concejal, después de sus pasos por la legislatura provincial correntina y el Congreso de la Nación. Rubín fue, además, candidato a gobernador por el PJ en las provinciales del año 2005, donde cayó derrotado a manos de Arturo Colombi.

Esta designación de Alicia Locatelli, se suma a los nombramientos de Cristian Ruíz Aragón, quien asumió como titular del PAMI Corrientes. Ataliva Laprovitta en la Dirección de Migraciones y la referente de Asuntos Municipales en Corrientes del Ministerio del Interior, Marlen Gaúna esposa del diputado nacional Pitín Aragón. Junto con la asunción de Cristian Zulli al frente de la ANSES UDAI Corrientes.

A excepción de la señora de Rubín, el resto de los mencionados siempre se mostraron incondicionales de la agrupación kirchnerista conocida como La Cámpora.

Locatelli estaría asumiendo este miércoles en la Delegación Curuzú Cuatiá del PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, de personas mayores de 70 años sin jubilación y de excombatientes de Malvinas que opera en toda la Argentina bajo el control estatal federal. En el año 1970 PAMI comenzó a lanzar una masiva campaña de afiliación y proyectar su estructura nacional que también tiene varias delegaciones en la provincia de Corrientes.