Alberto Fernández pidió la renuncia a Ginés González García

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, solicitó la dimisión del ministro de Salud, Ginés González García tras el pedido del Presidente, anticipó la señal de noticias C5N. La decisión llegó luego de conocerse que se facilitó la vacunación a Horacio Verbitsky.

Fuentes oficiales señalaron a Ámbito que Alberto se mostró furioso al enterarse el tratamiento diferencial en la vacunación y por ello decidió apartarlo del Ministerio de Salud. Recordaron que el jefe de Estado se vacunó en el hospital Posadas cumpliendo con los protocolos y evitó que la aplicación sea en Casa Rosada o la quinta de Olivos.

El enojo no es solo con Horacio Verbitsky, sino por el mecanismo de beneficiar a ciertas personas ya que además del periodista hubo otras 10 personas que recibieron la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud.

Horacio Verbitsky de 79 años que en un principio desconfió de la vacuna contra el coronavirus Covid-19, reveló este viernes que mantuvo contacto directo y telefónico con el titular de la cartera de Salud, con quien afirmó tener una amistad desde antes de que llegara a los altos cargos públicos.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné”, comenzó a contar durante una entrevista en la radio El Destape.

Tras dialogar con González García, éste le indicó que concurriera al Hospital Posadas, ubicado en El Palomar, Provincia de Buenos Aires. Pero no llegó a viajar hacia el nosocomio debido a que al poco tiempo, relató, un secretario del ministro lo llamó para darle otra noticia: «Me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud]y me fui allí”.

“No sentí ningún dolor, ni tuve ningún efecto secundario. Me dijeron que se podía hincar el brazo, pero no se hinchó, que podía tener fiebre, cansancio o decaimiento y no tuve nada”, comentó el presidente del CELS.

Ahora se espera la renuncia de Ginés González García y ya comenzaron a dar vuelta quienes podrian reemplazarlo. En esa corta lista están Carla Vizzotti, Subsecretaria de Salud y una de las caras visibles de la lucha contra la pandemia, también el ministro de Salud de Provincia, Daniel Gollán, su vice, Nicolás Kreplak y finalmente el diputado del FdT, Pablo Yedlin, titular de la comisión de Salud.