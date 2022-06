Alberto Fernández le pidió a Diputados que trate el proyecto de Reforma de la Justicia Federal

«Resulta que esa Ley quedó varada porque dijeron que era para la impunidad de alguien», apuntó el Presidente.

El presidente Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que trate el proyecto de ley de Reforma de la Justicia Federal: «Quiero pedirle al Congreso de la Nación que debata esa ley porque Rosario y la Argentina la necesitan».

«El senado la trató, pero la Cámara de Diputados no, con el argumento de que esa ley buscaba la impunidad de alguien. Lo único que logro es la impunidad de las narcotraficantes y corporaciones criminales que se asentaron en la argentina», sostuvo Fernández en el inicio a las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de la ciudad de Santa fe y de Rosario.

«Había un lugar que nos preocupaba: Rosario, pero la ley quedó varada. El gobernador me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que se trata de tomar una parte de esa ley que mandé y convertirla en ley. Rosario lo necesita para apurar los juzgamientos y terminar cuanto antes la lucha que tienen contra el narcotráfico», afirmó el jefe de Estado, y enfatizó: «Quiero pedirle al congreso de la Nación que debata esa ley porque Rosario y la Argentina la necesitan». El proyecto, que tuvo media sanción de la Cámara Alta en agosto del 2020, se aprobó con 40 votos afirmativos del Frente de Todos -y aliados- contra 26 votos negativos de Juntos por el Cambio.

El Presidente encabezó el acto junto al gobernador de la provincia, Omar Perotti, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y remarcó sobre las obras: «Lo que debemos hacer como Estado es facilitar esas obras que no se ven, pero que llevan agua a argentinos y argentinas que lo necesitan. Me alegra que Santa Fe puedan tener un flujo mayor más de agua», señaló. “En el 2019 había ocho millones de ciudadanos en todo el país sin agua y hemos desplegado obras en todos lados. Tengo la tranquilidad de que en 2023 ese número va a quedar reducido a la mitad y el deber que tenemos es que no quede un solo argentino sin agua potable en su casa”.

Además, hizo referencia a los proyectos de gas: «Nosotros desarrollamos un plan cuando llegamos al Gobierno y logramos que la producción de gas crezca enormemente, porque dimos incentivos a la exploración y a la producción de gas. Lo cierto es que nos ahorramos 6 mil millones de dólares de importación de gas y ahora estamos empezando ese gasoducto que desde Vaca Muerta va al centro de Buenos Aires y que tiene que llegar a San Gerónimo Sud. Cuando termine, vamos a tener autoabastecimiento de gas en toda la Argentina y no solo eso, vamos a poder exportar gas a Brasil y van a ser dólares que ingresen y que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo”.

A su vez, el mandatario volvió a cargar contra las obras desarrollado con el sistema de Participación Público Privada durante el macrismo: «Las obras que estaban previstas para hacer con Participación Público-Privada nos costaban un 30% más de lo que estaban valuadas. Es decir, había un 70% de sobreprecio en cada una de esas obras», resaltó, y disparó nuevamente contra el expresidente Mauricio Macri: «Lo cuento porque esos ladrones de guantes blancos, que se ofenden porque los llamo así, se den cuenta que no son otra cosa más que ladrones de guantes blancos». Continuó con los dardos hacia Macri y pidió que no comparen los números de Macri con los de su gobierno: «Si los comparan recuerden que ellos no tenían ni pandemia ni guerras. No comparen nuestros números con ninguno, porque la pandemia es una experiencia que solo vivimos nosotros”.

Sobre el final, se refirió a la escasez de gasoil en el interior: “Hay mucha especulación, hay muchos que aprovechan el precio subsidiado que la Argentina tiene para el gasoil para llevárselo a su país o para acopiar y hacer su propio negocio”. “Mañana vamos a dictar una serie de normas reorganizando y reordenando esto para que no falte el gasoil, y más en la zona productiva. A los productores de biodiesel, ya les aviso que vamos a autorizar un aumento del corte del gasoil significativo en favor del biodiesel. Mañana tendrán las noticias de cómo es eso”, afirmó Fernández.