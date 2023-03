Alberto Fernández felicitó a los actores de Argentina, 1985 tras perder el Oscar a la mejor película internacional

Lo hizo a través de sus redes sociales. El film de Santiago Mitre estuvo nominado, pero Sin novedad en el frente se quedó con el premio.

El presidente Alberto Fernández felicitó a los actores de la película Argentina, 1985 por su trabajo, en el marco de la ceremonia de los premios Oscar 2023. A pesar de no haber logrado el triunfo al mejor film internacional, el mandatario expresó sentir orgullo por el cine argentino.

«Quiero felicitar a cada persona que formó parte de la maravillosa película #Argentina1985. #Oscars A pesar de no haber ganado este reconocimiento, celebremos el enorme orgullo de que el cine argentino nos represente frente al mundo, por la democracia y con infinito talento«, precisó a través de sus redes sociales luego de que la película alemana Sin novedad en el frente se llevara el premio.

En la misma línea continuó: «Este año la Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. Nuestro compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia sigue intacto, la violencia debe desaparecer y la voluntad popular debe existir para siempre».

La película dirigida por Santiago Mitre se quedó sin el Oscar ante Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front), el drama bélico del director Edward Berger. El film narra la vida de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial y está basado en el libro homónimo escrito por Erich Maria Remarque, un veterano alemán de la Gran Guerra.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti también se expidió sobre el tema por el mismo canal y destacó la tarea de Mitre, del productor Axel Kuschevatzky y del reconocido actor Ricardo Darín.

«Con Oscar o sin Oscar, los dictadores murieron en prisión», subrayó la funcionaria y continuó: «Gracias Santiago Mitre, Axel Kuschevatzk, Ricardo Darin y todos y cada uno por pasarnos de nuevo la historia por el corazón #Argentina1985″, tuiteó.

Ante la presencia de su gran elenco, el film protagonizado por Darín y Peter Lanzani obtuvo en febrero el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Palacio de Convenciones y Congresos de la ciudad española de Sevilla. En aquella oportunidad, el Presidente había manifestado su felicidad por la obtención de la distinción.

Sin embargo, a pesar de la nominación a los premios de cine de la Academia Británica, Sin novedad en el frente volvió a quedarse con la premiación en las categorías a las que fue nominada.